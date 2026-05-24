Opinión | La ciencia en un tuit
Colorido animal
Existen dos maneras distintas de dar color a los objetos. La más conocida consiste en utilizar pigmentos o colorantes. Un pantalón, por ejemplo, es azul porque los pigmentos que contiene absorben seis de los siete colores del arco iris y reflejan únicamente el azul, que es el color que finalmente perciben nuestros ojos. En realidad lo que vemos es la luz reflejada.
Sin embargo, también es posible generar color sin recurrir a colorantes. Los llamados «cristales fotónicos» son materiales nanoestructurados que actúan como auténticos espejos selectivos: en lugar de reflejar toda la luz incidente, como haría un espejo convencional, solo reflejan determinadas longitudes de onda, es decir, ciertos colores. El reino animal hace uso de esta ingeniosa técnica desde hace millones de años.
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