León XIV fue elegido Papa un 8 de mayo de 2025. Nació en los Estados Unidos y está nacionalizado peruano. Sus conocimientos abarcan distintos campos, entre ellos, la Filosofía y la Matemática.

Durante este tiempo ha salido en distintos medios de comunicación donde ha dado un mensaje de esperanza y respondido a los comentarios del presidente Donald Trump. Pero quizás haya sido León XIII quien le haya sugerido el publicar la Encíclica Humanistas sobre la IA.

Abarcando la cuestión de la persona en tiempos de IA

¿Cómo es posible que la haya publicado cuando le faltan unos días para venir a España? ¿Es una casualidad? En una lectura rápida esta Encíclica nos descubre los problemas que causa la IA y aquellos disgustos que la IA puede ocasionar. Los motores de la Iglesia Católica ya se han puesto en marcha y a ellos se ha añadido un Gobierno español lleno de problemas.

Mientras Pedro Sánchez visitaba el Vaticano, en nuestro país son muchos los escándalos que de un lado o de otro salen actualmente en todos los medios de comunicación.

En Santiago de Compostela ya no se encuentran el cardenal Rouco Varela ni tampoco Julián Barrio. Todo ha cambiado. Lo que nos recuerda a un León XIII y su Encíclica Rerun Novarum con la idea de un trabajo social y digno para todos.