Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El plan para reducir edificabilidad en As PercebeirasEl adiós de la pastelería más querida de Pla y CancelaNuevo récord de Inditex a la vistaTrabajadoras sexuales exigen regular su situaciónLa cantera del ascensoAsí es el nuevo contrato de Bil Nsongo
instagramlinkedin

Opinión

Ferrán Boiza

Ferrán Boiza

‘Caso Leire’, una ‘Kitchen’ de baratillo

Ha querido la coincidencia que la operación de la UCO que investiga una presunta trama vinculada al PSOE para desacreditar investigaciones judiciales sobre Pedro Sánchez y su entorno coincida con el tramo final del juicio del caso Kitchen, la operación organizada desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para neutralizar a Luis Bárcenas y ocultar pruebas de la caja B del PP.

Las similitudes son evidentes. Las maniobras atribuidas al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y a Leire Díez recuerdan a las que se imputan al exministro Jorge Fernández Díaz y a la antigua cúpula policial. El llamado caso Leire sería, salvando las distancias, una Kitchen de baratillo para proteger al líder, al partido y al Gobierno frente a investigaciones comprometedoras.

Más allá del tono esperpéntico del caso —Mortadelo y Filemón parecen directores de la CIA frente a las andanzas de Cerdán&Leire—, lo relevante es aclarar si desde el poder se optó por combatir las investigaciones buscando información contra policías, fiscales y jueces. Es decir, embarrando el terreno, algo que el propio Sánchez lleva denunciando desde hace años.

Si estas sospechas se confirman, se trataría de unos hechos muy graves protagonizados, además, por quienes hicieron del caso Kitchen el símbolo de la degradación institucional del PP: las cloacas del Estado, la policía patriótica, el uso partidista de las instituciones... Ahora, cuando las sospechas apuntan al PSOE, los socialistas trazan una línea entre Cerdán y Ferraz, como si fuera posible obviar que era secretario de Organización.

El problema no es solo la hipocresía política, sino comprobar cómo el poder, cuando se siente amenazado, termina pareciéndose a aquello que decía combatir. Y eso erosiona la confianza en las instituciones democráticas. El silencio de Sánchez y el aplazamiento de su comparecencia en el Congreso hasta finales de junio no hacen más que aumentar la desafección.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las playas de A Coruña estrenan normas este verano: hasta 750 euros de multa por el uso de altavoces o la presencia de animales
  2. El comercio de alimentación sale a la calle por un convenio justo
  3. Así es el nuevo contrato de Bil Nsongo: el Deportivo ata al goleador del ascenso hasta 2030
  4. Reacciones al primer verano con nuevas multas en las playas de A Coruña: 'A la gente tienes que irle al bolsillo o no aprende
  5. Cortes de tráfico y retrasos en los buses al paso de la manifestación del sector de la alimentación en A Coruña
  6. Teun Gijselhart se acerca al Deportivo como primera contratación
  7. La vuelta al mundo de Federico por ver al Deportivo: 'Mi historia nació por el amor de mi padre al club y a su tierra
  8. Especial ascenso a Primera del Deportivo: La Liga que espera al Dépor

La histórica panadería de Arteixo que sigue haciendo el pan como hace un siglo: "De pequeño me dormía en los sacos de harina"

La histórica panadería de Arteixo que sigue haciendo el pan como hace un siglo: "De pequeño me dormía en los sacos de harina"

Esta es la inversión millonaria de una empresa japonesa para revivir las «catedrales de la industria» de A Coruña, entre la refinería y Marineda

Esta es la inversión millonaria de una empresa japonesa para revivir las «catedrales de la industria» de A Coruña, entre la refinería y Marineda

La multinacional japonesa Resonac revive la parcela de la antigua Alu Ibérica en A Coruña para dedicarla a producir grafito

Laura Cerviño, directora provincial del área de programas de Infancia de Cruz Roja en A Coruña: "Nunca hay suficientes familias acogedoras"

Laura Cerviño, directora provincial del área de programas de Infancia de Cruz Roja en A Coruña: "Nunca hay suficientes familias acogedoras"

Al rescate del antiguo jardín y el bosque del pazo de Baldomir: "Es una península anclada a otro tiempo"

Al rescate del antiguo jardín y el bosque del pazo de Baldomir: "Es una península anclada a otro tiempo"

El plan alternativo para As Percebeiras propone trasladar a Os Rosales parte de la edificabilidad

El plan alternativo para As Percebeiras propone trasladar a Os Rosales parte de la edificabilidad

El Prisma, por Santy Gutiérrez

El Prisma, por Santy Gutiérrez

‘Caso Leire’, una ‘Kitchen’ de baratillo

Tracking Pixel Contents