Sanidad pública: un modelo a defender

El goteo de escándalos de corrupción que salpica al PSOE y el juicio de la trama Kitchen que está revelando un cada vez más evidente caso de uso de la Policía por parte del Gobierno del Partido Popular presidido por Rajoy para tapar pagos en negro propios e inventar acusaciones a sus rivales sumen en el hastío y la decepción a la población, erosionando la confianza en la democracia, alimentando las brasas de la antipolítica que, poco a poco, van calcinando el acuerdo común sobre el que se basa un Estado de Derecho.

Una de las frases más manidas amparadas por este ruido constante es el de «a dónde van mis impuestos», pero en las últimas semanas asoman noticias que ofrecen un contrapunto ante ese cinismo tan difícil de combatir a tenor del día a día. Una de ellas la protagoniza José Manuel Budiño, que relató en las páginas de LA OPINIÓN, el éxito de las nuevas terapias CART-T contra el cáncer que aplica ya el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). «Desde que me pusieron la CAR-T, no he vuelto a estar hospitalizado», celebraba el paciente que estrenó este nuevo método para combatir los tumores estrenado a finales de 2022 en el citado hospital.

Este tipo de tratamientos pretenden aplicarse de forma personalizada a cada paciente, al que se extraen glóbulos blancos para modificarlos genéticamente y prepararlos para identificar y destruir células cancerígenas, siendo inyectados de nuevo al enfermo una vez superado este procedimiento. A Budiño le infundieron sus propios linfocitos modificados un mes después de ser extraídos en octubre de 2022.

A este éxito se añade otro hito alcanzado hace un par de semanas por la sanidad pública coruñesa, que superó el millar de trasplantes de pulmón, una cifra imposible sin la solidaridad y altruismo de los ciudadanos, pero también sin un sistema de salud sufragado por las administraciones.

El modelo gallego, como todos los europeos que mantienen un oasis mundial del cada vez más denostado Estado del Bienestar, es imperfecto y ofrece margen de mejora, especialmente en una Atención Primaria que obliga a ciudadanos de A Coruña a esperar incluso quince días para lograr cita con su médico, una demora que se agravará en verano, como cada año, con la llegada de las vacaciones.

Sin embargo, las terapias CAR-T o el liderazgo mundial en trasplantes demuestran el verdadero éxito de un sistema sanitario público, financiado, recuérdenlo, con los tan denostados impuestos, la misma red de seguridad a la que hace seis años se aplaudía de los balcones cuando permitió luchar mejor preparados contra la pandemia de covid.

Defender estas virtudes que ofrece el modelo europeo constituye una prioridad para las administraciones, los actores sociales y la población porque parecen avecinarse tiempos oscuros donde se esgrimen las grietas de los pilares para clamar por la demolición de edificio llamado Estado del Bienestar. Sin él, nuestra sociedad sería más injusta y todos viviríamos peor.