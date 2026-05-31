Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El plan para reducir edificabilidad en As PercebeirasEl adiós de la pastelería más querida de Pla y CancelaNuevo récord de Inditex a la vistaTrabajadoras sexuales exigen regular su situaciónLa cantera del ascensoAsí es el nuevo contrato de Bil Nsongo
instagramlinkedin

Opinión | Res Pública

Santiago Lago Peñas

Santiago Lago Peñas

A USC, epicentro do debate

A Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago de Compostela (USC) converteuse nesta semana no epicentro dun debate decisivo en España, o da reforma do financiamento autonómico.

As XIV Xornadas RIFDE reuniron a expertos académicos, responsables políticos e representantes das principais institucións para avaliar a proposta que o Goberno presentou a primeiros de ano. Como nas trece edicións anteriores, a principal virtude do encontro foi crear un espazo sereno para discutir un problema complexo. Que a USC lidere ese esforzo ten moito valor para Galicia.

A mensaxe compartida foi clara. Esa proposta pode servir como punto de partida. Porén, precisa axustes moi relevantes se quere acadar un apoio tan amplo como o das tres anteriores. O máis difícil é o que ten que ver co vector da nivelación interterritorial, a peza que determina como se reparten os recursos entre comunidades con capacidades fiscais e necesidades diferentes. Aínda que a técnica axuda a medir, simular e comparar; a decisión final é intrinsecamente política, ten que reflectir as preferencias colectivas de todos os españois, e debe explicarse con transparencia.

As xornadas trataron tamén a cuestión da autonomía financeira. Un Estado descentralizado require comunidades con marxe para decidir ingresos e gastos, mais tamén corresponsabilidade fiscal, coordinación institucional e estabilidade orzamentaria. Gobernar implica capacidade de elección e obriga de render contas. As simulacións presentadas achegaron luz sobre os efectos territoriais das distintas alternativas. Nun debate tan proclive ao agravio, os números son necesarios para separar percepcións de efectos reais.

Galicia ten razóns para seguir este proceso con atención especial: o avellentamento poboacional e o custo de prestación dos servizos por mor do espallamento non poden perder peso no novo modelo. Sen dúbida, a defensa dos intereses galegos será máis eficaz canto máis se apoie en datos e argumentos rigorosos e convincentes. n

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las playas de A Coruña estrenan normas este verano: hasta 750 euros de multa por el uso de altavoces o la presencia de animales
  2. El comercio de alimentación sale a la calle por un convenio justo
  3. Así es el nuevo contrato de Bil Nsongo: el Deportivo ata al goleador del ascenso hasta 2030
  4. Reacciones al primer verano con nuevas multas en las playas de A Coruña: 'A la gente tienes que irle al bolsillo o no aprende
  5. Cortes de tráfico y retrasos en los buses al paso de la manifestación del sector de la alimentación en A Coruña
  6. Teun Gijselhart se acerca al Deportivo como primera contratación
  7. La vuelta al mundo de Federico por ver al Deportivo: 'Mi historia nació por el amor de mi padre al club y a su tierra
  8. Especial ascenso a Primera del Deportivo: La Liga que espera al Dépor

La histórica panadería de Arteixo que sigue haciendo el pan como hace un siglo: "De pequeño me dormía en los sacos de harina"

La histórica panadería de Arteixo que sigue haciendo el pan como hace un siglo: "De pequeño me dormía en los sacos de harina"

Esta es la inversión millonaria de una empresa japonesa para revivir las «catedrales de la industria» de A Coruña, entre la refinería y Marineda

Esta es la inversión millonaria de una empresa japonesa para revivir las «catedrales de la industria» de A Coruña, entre la refinería y Marineda

La multinacional japonesa Resonac revive la parcela de la antigua Alu Ibérica en A Coruña para dedicarla a producir grafito

Laura Cerviño, directora provincial del área de programas de Infancia de Cruz Roja en A Coruña: "Nunca hay suficientes familias acogedoras"

Laura Cerviño, directora provincial del área de programas de Infancia de Cruz Roja en A Coruña: "Nunca hay suficientes familias acogedoras"

Al rescate del antiguo jardín y el bosque del pazo de Baldomir: "Es una península anclada a otro tiempo"

Al rescate del antiguo jardín y el bosque del pazo de Baldomir: "Es una península anclada a otro tiempo"

El plan alternativo para As Percebeiras propone trasladar a Os Rosales parte de la edificabilidad

El plan alternativo para As Percebeiras propone trasladar a Os Rosales parte de la edificabilidad

El Prisma, por Santy Gutiérrez

El Prisma, por Santy Gutiérrez

‘Caso Leire’, una ‘Kitchen’ de baratillo

Tracking Pixel Contents