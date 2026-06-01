Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La fiesta de Cuatro CaminosPreocupación por el estadio de RiazorRécord de ocupación hoteleraMedio siglo de CecebreAlegaciones en OzaMarta Ortega, en la casita de Bad Bunny
instagramlinkedin

Opinión

Xoán Antón Pérez-Lema

Xoán Antón Pérez-Lema

Combatermos na Galicia o racismo, o sexismo e o clasismo

A construción dunha Galicia moderna, inserida plenamente na contemporaneidade e dona dos seus propios resortes económicos e políticos, non pode edificarse sobre as areas movedizas da exclusión. A democracia non é un mero ritual demoscópico nin unha arquitectura institucional baleira de contido social; é, ante todo, a plasmación práctica da igualdade radical de todos os cidadáns en canto á súa dignidade e capacidade de obrar. Porén, o noso país, como outros países da Europa na que nos inserimos, enfróntase hoxe a tres patoloxías estruturais que actúan como auténticos disolventes da convivencia: o racismo, o sexismo e mailo clasismo. Estas tres liñas de fractura non operan como compartimentos estancos, senón de xeito interconectado, levantando muros invisíbeis que devalúan a nosa calidade democrática, dinamitan a transversalidade social e castran as potencialidades dunha economía que aspira ser diversificada, autocentrada e sostíbel.

O clasismo en Galicia presenta raíces históricas profundas, vinculadas a unha secular submisión colonializante que hoxe se manifesta nun capitalismo extractivo de nova matriz. Este modelo concibe o noso territorio como unha reserva de man de obra barata e un escenario de sacrificio para o espolio dos nosos recursos naturais —comunitarios e enerxéticos—. O clasismo contemporáneo perpetúa unha perversa segmentación do mercado laboral, onde as clases medias e populares son confinadas á precariedade mentres os centros de decisión estratéxica se deslocalizan fóra de Galicia. Fronte isto, un patriotismo cívico e integrador debe reivindicar o traballo e a xustiza distributiva como os piares sobre os que asentar unha verdadeira soberanía económica. Non hai liberdade nacional posíbel sen a emancipación material das clases medias e traballadoras galegas.

Ao mesmo tempo, o sexismo segue a ser unha eiva estrutural que lastra o noso desenvolvemento. Malia que a retórica oficial rexistra pomposas declaracións de igualdade, a realidade do noso tecido produtivo amosa unha fenda salarial persistente e unha moi grave infravaloración dos traballos de coidado, historicamente feminizados e invisibilizados no noso medio rural e urbano. Unha Galicia moderna e de vangarda non pode permitirse o luxo de prescindir ou precarizar o talento, a intelixencia e a capacidade de dirección de máis da metade da súa poboación. O feminismo galego, cunha fonda estirpe identitaria, é hoxe un vector de democratización imprescindíbel para garantir a transversalidade das políticas públicas e para dotalas dunha faciana humana, arraigado nas necesidades reais da xente e incompatíbel co individualismo insolidario.

Tamén emerxe o racismo no noso horizonte como unha ameaza directa á cohesión comunitaria. A Galicia do século XXI é unha sociedade receptora de migracións, un fenómeno que debe ser lido como unha oportunidade de enriquecemento mutuo e de revitalización demográfica; nunca como un elemento de segregación. O racismo, tanto o institucional como o de baixa intensidade, opera dividindo á cidadanía, creando guetos laborais e impedindo unha integración real baseada na igualdade de dereitos e deberes. Quen vén residir a Galicia, quen abre aquí a súa casa e achega o seu esforzo ao común é un galego máis con pleno dereito a participar no deseño do noso futuro colectivo. O racismo ambiental ou laboral é radicalmente alleo á tradición hospitalaria, comunal e cívica da nosa Galicia.

Para artellar a economía autocentrada, moderna e resiliente que o país precisa, urxe combater este triplo flaxelo cunha estratexia transversal. Unha economía diversificada esixe a máxima pluralidade e o aproveitamento integral de todo o capital humano dispoñíbel, sen distinción de orixe, xénero ou extracción social. A xustiza social e a igualdade de oportunidades son os motores máis eficientes da produtividade e da cohesión. Superar estas barreiras non é unha concesión benévola nin un exercicio de retórica ben pensante; é un imperativo ético, un requisito de estrita eficiencia económica e, por riba de todo, un acto de afirmación nacional.

Só dende unha sociedade cohesionada, libre de prexuízos e firmemente asentada na igualdade, poderemos erguer unha Galicia dona de si mesma no concerto europeo e internacional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La histórica panadería de Arteixo que sigue haciendo el pan como hace un siglo: 'De pequeño me dormía en los sacos de harina
  2. Deportivo - Las Palmas, en directo hoy: previa, fiesta del ascenso y partido de la Liga Hypermotion en vivo | Nueve cambios en el once del Dépor
  3. Así será la gran fiesta del deportivismo: actividades, marcha a Riazor, 'Fan Zone' y Cuatro Caminos
  4. Deportivo-Las Palmas: Adiós, a Segunda adiós
  5. Morás suma músculo industrial en Arteixo con un nuevo centro logístico de casi un millón de euros
  6. Esta es la inversión millonaria de una empresa japonesa para revivir las «catedrales de la industria» de A Coruña, entre la refinería y Marineda
  7. El plan alternativo para As Percebeiras propone trasladar a Os Rosales parte de la edificabilidad
  8. Riazor, el barrio que se encarece mientras conserva la vida de siempre: 'No te sientes aislado, pero tampoco estás en medio del bullicio

Combatermos na Galicia o racismo, o sexismo e o clasismo

El viaje intergeneracional del Dépor a Primera: "Ha sido un pequeño infierno, pero una buena experiencia"

El viaje intergeneracional del Dépor a Primera: "Ha sido un pequeño infierno, pero una buena experiencia"

Así ha vivido la afición del Dépor la travesía de ocho años lejos de Primera: "Una penitencia"

Así ha vivido la afición del Dépor la travesía de ocho años lejos de Primera: "Una penitencia"

Si no estás en los datos, no existes

Alberto, Vicente y Andrea, deportivismo en familia

Javier Rodríguez: "Unha longa noite de pedra do Deportivo"

El Mundial, bálsamo de gobiernos

El eclipse de Sol llega a los mercados de A Coruña: el Concello distribuirá 20.000 bolsas con el diseño de la Torre

El eclipse de Sol llega a los mercados de A Coruña: el Concello distribuirá 20.000 bolsas con el diseño de la Torre
Tracking Pixel Contents