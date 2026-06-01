El latido herido de la selva del Perú

La literatura de viajes contemporánea ha dejado de ser un mero ejercicio de contemplación idílica para transformarse en una crónica de urgencia. Cuando hoy nos asomamos a las páginas de Mi madre se convirtió en pájaro, una aventura en la Amazonia, la obra del periodista Josep María Palau Riberaygua, nos encontramos ante un severo aviso y una denuncia descarnada. El Manu peruano, un refugio inmenso y reserva de la biosfera, transita en este texto de la categoría de paisaje deslumbrante a la de organismo vivo amenazado.

El autor activa en este volumen un grito de alerta respaldado por una estadística trágica: la pérdida irreversible de más de tres millones de hectáreas de bosque que empuja a la Amazonía hacia un punto de no retorno. No estamos ante una guía al uso, sino ante una plegaria laica por la preservación de los denominados ríos voladores y el equilibrio de un ecosistema que se resiste con fiereza a la homogeneización de la modernidad. Palau censura con ironía la desnaturalización urbana que confunde la fauna salvaje con un simple objeto de consumo masivo.

El valor periodístico de la crónica radica en su capacidad para retratar la coexistencia imposible de dos tiempos históricos bajo el mismo dosel: las comunidades contactadas y las no contactadas. Este fenómeno, en plena era de la inteligencia artificial y la hiperconectividad, evoca el realismo mágico americano, un espacio donde lo arcaico convive con lo contemporáneo. Desde hazañas históricas de exploradores y caucheros, hasta la descripción técnica del quipu andino como una asombrosa biblioteca textil tridimensional, el libro rescata la memoria del imperio inca y dignifica el papel relegado de los guías nativos.

El autor desentraña con maestría que adentrarse en el Manu es comprender que la jungla es un organismo vivo, sagrado y reversible, un dosel forestal donde la realidad tangible se diluye por completo. La travesía expone al viajero a calores deshidratantes, lluvias pertinaces que caen como puñetazos rítmicos sobre los tejados de zinc, y una naturaleza corpórea, densa, que exige voluntad plena para ser atravesada. En este escenario de lodo y misticismo, la narración adquiere resonancias de las grandes tragedias coloniales; el territorio explorado es, en última instancia, el reflejo de la condición humana, una geografía donde coexisten conquistadores, buscadores febriles de las ciudades perdidas del Paititi y chamanes dominadores de la ayahuasca que liberan el alma fuera de toda razón temporal.

La prosa funciona como un lazarillo estético que nos desvela simetrías antropológicas fascinantes, vasos comunicantes entre culturas inconexas que evocan las estructuras elementales del mito. Es allí, bajo cielos de plomo o atardeceres encendidos, donde la cosmogonía del mítico árbol Wanamei cobra vigencia y nos recuerda que plantas, animales y hombres habitan en un plano de igualdad absoluta ante la Pachamama. En ese orden mágico, la desaparición física de un ser querido se asimila a través de la hermosísima metáfora de la madre del chamán que decide marchar al río para convertirse en pájaro, una tremenda y razonada decisión humana cuyas razones se revelan con precisión cronométrica.

El texto también constituye una profunda lección medioambiental que define los límites éticos del turismo comunitario. A través de una prosa precisa que retrata árboles caminantes y especies asombrosas que pueblan la Vía Láctea celeste, Palau nos invita a viajar ligeros de equipaje y con la mente documentada, respetando la soberanía de las comunidades locales.

Entre las brumas espesas de la Ceja de Niebla en Acjanaco, paraje a casi cuatro mil metros de altura donde la reverberación solar produce el maravilloso espejismo de contemplar dos soles a la vez, la crónica destila sus mejores virtudes descriptivas. El autor nos sitúa frente a una naturaleza colosal habitada por hoazines, oropéndolas de nidos colgantes, armadillos y jaguares, un inventario prodigioso que se despliega ante los ojos del lector como una cura de humildad intelectual.