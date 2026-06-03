El silencio

Han sido muchos los escenarios en los que se ha desarrollado la vida de nuestro protagonista.

Luis López Gabu, en estos días, se ha visto rodeado de una multitud de personas que han sabido ver en su trabajo lo que es la paja y el verdadero conocimiento. Cuando se encontraron con este pintor y escultor coruñés no podían pensar que a todos estos conocimientos se añadía también la fotografía.

Han sido varias las exposiciones en las que, a lo largo de los años, se ha visto que no hay una sola foto en la que salga su autor. Las imágenes son las verdaderas protagonistas, al igual que esas personas que pueden contar cada una un pequeño trozo de sus vidas.

Son todas, en este caso, imágenes que han sido tomadas a lo largo de una carrera silenciosa. Un silencio que ha dejado de lado las palabras.

En Vudú, el camino negro de Santiago las fotografías han sido captadas durante los últimos años en el complejo e impenetrable mundo de la magia negra y del vudú.

El periodista Zigor Aldama firmaba una crónica donde hablaba de la actual situación de la familia Castro y de los argumentos utilizados por unos y por otros a la hora de analizar a toda una generación que ha tenido una cierta relación con la geografía gallega.

En el Museo de las Artes en A Coruña, Luis estuvo acompañado por José López Campos, consejero de Cultura, Lengua y Juventud; y el director del Museo, Manuel Mosquera Cobián. Ambos realizaron una semblanza del autor e invitaron al público a observar y apreciar cómo eran realmente los Centros Gallegos en La Habana con escenas que entre tanta noticia se nos escapan y proponiendo, no una visita en imágenes, sino un recorrido donde las imágenes nos llevan al silencio.