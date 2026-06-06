Ajedrez, un legado de la Historia

Les contaba en la columna del pasado día 20 de mayo que esa misma mañana estaba teniendo la oportunidad de disfrutar de la visita al IES Breamo (Pontedeume), y más en concreto en el marco de un torneo de ajedrez organizado por el mismo, con la participación del IES de Canido (Ferrol), el CPI de Miño y el CPI de Atios (Valdoviño). Hoy me apetece abundar un poco más con ustedes en tal cosa...

Fue una cita bien interesante, con la participación desinteresada del Maestro Juan Manuel Caneiro, del Círculo Xadrez Narón, que jugó más de una tanda de partidas simultáneas con treinta participantes a la vez. Fantástico. Y, además, se celebraron partidas de cuartos de final por parte de ocho jugadores, dos por cada centro educativo, ganadores a su vez de torneos llevados a cabo previamente en cada uno de ellos. Luego las semifinales, enfrentándose cuatro de estos jugadores, para rematar en una gran final seguida con gran expectación en el salón de actos del instituto anfitrión, con seguimiento en tiempo real mediante una cámara de video, lo que dio mucho juego para el público asistente.

En esa final tanto Miguel R. como Samuel C., los dos del IES de Canido, estuvieron muy a la altura. Pero al final siempre hay espacio solo para un ganador, y este fue Miguel, que en un fin de partida trepidante finalmente se alzó con el triunfo… Aunque en ocasiones como esta hemos de tener siempre bien presente que todos y todas fuimos los ganadores, por el hecho de participar, por pasar un día especial de compañerismo y camaradería, y por hacer piña en torno a una actividad intelectual, el ajedrez, que hunde profundamente sus raíces en la Historia, que ha pasado de unas civilizaciones a otras y que sigue muy viva, enamorando con todas sus posibilidades a mucha gente joven...

Y es que la potencia educativa del ajedrez es enorme. Los valores asociados a él, muy importantes, tienen que ver con la paciencia, la templanza, el saber perder y el saber ganar, el respeto, la consideración hacia el otro o la importancia de la cultura del esfuerzo. Si sumamos a ello lo inherente a su propia práctica, en términos de desarrollo de competencias y capacidades ligadas a la inteligencia, la memoria y el diseño de estrategias a medio y largo plazo, la ecuación es evidente: el ajedrez es un aliado fantástico de la educación, a todos sus niveles. Algo que puedo decir con la tranquilidad de no sentir estar descubriendo la rueda o la pólvora, porque hace ya décadas y décadas que educadores de todas las partes del globo han tenido esto muy claro, aunque no esté mal ponerlo negro sobre blanco de vez en cuando…

Y, miren, si en la cita —completada con un pequeño ágape ofrecido a los participantes por el IES Breamo— hay que resaltar un momento especial, ese es el de la gran final. Pero no ya por la potencia o la capacidad resolutiva de los jugadores, que también, sino porque encontrarnos hoy con un centenar de chicos y chicas en un salón de actos completamente en silencio, pero no porque alguien se lo pida o se lo exija, sino por su propio y genuino interés en lo que allí se dirime, llama profundamente la atención. Esa capacidad del ajedrez de concitar todas las miradas es verdaderamente inédita en un ámbito en el que la falta de concentración, la dispersión y la reducción de los tramos aprovechables de las curvas de atención a intervalos de cada vez menos minutos, resulta verdaderamente increíble.

Si usted es educador y no se ha atrevido todavía con el ajedrez, o si en su centro ningún otro compañero o compañera lidera una actividad de tal tipo, déjeme que le sugiera que lo pruebe. Hace maravillas. Y si es papá o mamá, y le apetece ofrecer actividades sanas y divertidas, socializantes y educativas a sus hijas o hijos, también. Creo que vale francamente la pena. Seguro que con tales acciones complementamos los fantásticos esfuerzos de clubes y federaciones para seguir llenando de escaques nuestro futuro.