El impulso de SAIC a Ferrolterra

Ferrolterra acogerá el desembarco de la marca de automóviles china MG, una de las principales compañías del gigante SAIC, controlado a través de un enjambre societario por el Gobierno de Xi Jinping. La Xunta anunció el pasado lunes la declaración de la planta, la primera que construirá el gigante oriental en Europa, como Proyecto Industrial Estratégico (PIE), una decisión que, en el fondo, garantiza mayor agilidad administrativa ante una inversión que rondará los 200 millones de euros y permitirá crear alrededor de 2.300 empleos, entre puestos directos e indirectos, para producir 120.000 vehículos eléctricos al año.

El impacto de la decisión se intuye determinante no solo para mejorar la economía de Ferrol y su entorno, víctimas de décadas de desindustrialización agudizada con el cierre de la térmica de carbón de As Pontes, sino para toda Galicia, donde se establece un calendario para la instalación de un nuevo polo de la automoción complementario del articulado alrededor de la planta de Stellantis en Vigo, ofreciendo más alternativas para la industria auxiliar.

MG prevé iniciar las obras el año que viene y empezar a producir en 2028 con una capacidad futura de 120.000 unidades por ejercicio, una cifra muy lejos todavía de los 550.000 vehículos de nueve tipos que el año pasado puso en el mercado la factoría de Stellantis en el sur de la comunidad, pero que reforzarán el sector en Galicia en un momento de problemas industriales en Europa, donde además el gigante chino va ganando terreno: a comienzos de año celebró la entrega de su vehículo un millón en este continente.

Al contrario que Stellantis, los datos de inversión y empleos aportados hasta ahora apuntan a que MG no acometerá todo el proceso de producción en Galicia, sino que se centrará en el ensamblaje de las piezas que le llegarán desde otras de sus factorías. Al menos a corto plazo, pues su intención declarada fija como objetivo cerrar todo el proceso productivo de la construcción de un vehículo eléctrico en Ferrolterra.

Las limitaciones del primer momento remiten a la estrategia de SAIC, reconocida por el propio conglomerado, de construir plantas en el Viejo Continente para sortear los fuertes aranceles impuestos por la Comisión Europea, que pretendía proteger a los fabricantes autóctonos frente a la llegada de competidores. Esos impuestos alcanzan el 45,3%: el 10% estándar más un recargo del 35,3% por los subsidios inyectados por parte del Gobierno chino en sus fabricantes de eléctricos, como SAIC. El gigante quiso añadir a los motivos su intención de potenciar las energías verdes en el Viejo Continente, con el eslogan de su propósito de «producir en Europa para Europa».

Aun así, la Xunta celebra la captación de este proyecto poniendo la vista en el futuro y en la intención de SAIC de «crear un hub automovilístico industrial y logístico semejante al de Stellantis», según apuntó la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. Para ello, su instalación en Galicia pivota sobre tres enclaves: el puerto exterior de Ferrol, donde se fabricarán los vehículos; el polígono ferrolano de Mandiá, que acogerá las industrias auxiliares; y As Pontes como centro industrial y logístico.

Este proyecto ilustra el nuevo orden económico mundial, en el que es China la que deslocaliza en Europa sus factorías pocos años después de que fueran firmas occidentales las que instalasen en su territorio sus cadenas de producción para abaratar costes.

Los lamentos por la pérdida de peso europeo frente a la gran potencia económica mundial que es China no deberían olvidarse para fortalecer la industria propia, pero tampoco distraer la atención del logro que supone la planta de MG para una comarca necesitada de un resurgir industrial como Ferrolterra y del giro casi existencial que podría causar en el ecosistema productivo gallego, con dos polos complementarios a solo 200 kilómetros de distancia. Galicia debería beneficiarse de ello. n