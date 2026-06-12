Matías Vallés

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El Papa visitará semanalmente el Congreso para comprobar que reinan la paz y la armonía

El periodista Matías Vallés, adjunto a la dirección de Diario de Mallorca, realiza cada semana un análisis irónico de la actualidad. En esta entrega centra su videoanálisis en la visita de León XIV a Madrid, Barcelona y Canarias y la tregua momentánea de los políticos españoles, que ovacionaron al pontífice en la Cámara Baja.

El compromiso papal con la pacificación de España no se ha limitado a una visita esporádica. El domador León XIV sabía que se enfrentaba a un pueblo salvaje. Era consciente de que los diputados que le aplaudieron en el Congreso solo ejecutaban una tregua en su guerra encarnizada, pero que volverían a las andadas en cuanto se les concediera un átomo de libertad.