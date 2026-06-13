Carral, su IES y la FP básica

Cuentan que hace algún tiempo, siendo Manuel Fraga Presidente de la Xunta de Galicia, hizo una visita institucional a Ourense. Y que, ante la demanda desde la ciudad para aumentar las titulaciones científicas que allí se impartían, preguntó a sus acompañantes qué se podía hacer al efecto… ¿Biología, Química? Rápidamente estas dos fueron rechazadas, al desarrollarse esos estudios en varios lugares de Galicia…

“¿Y Física?” “Bueno, esa solamente la hay en Santiago”, dijo alguien. “Pues sea Física”. Y así fue como, por arte de magia, la titulación de Física comenzó su andadura en el Campus de la ciudad del Miño. Sin ningún tipo de lógica estratégica o de planificación previa, sino respondiendo a una necesidad política de incrementar el catálogo de licenciaturas -llamadas así por aquel entonces- en tal lugar, sin más.

Los estudios de Física no tuvieron gran recorrido en Ourense. Montar una Facultad no es montar un aulario, y hace falta tanto una masa crítica de investigadores como las infraestructuras necesarias, muchas veces muy caras. Y la demanda de esta titulación en Galicia tampoco daba, por aquel entonces, para tanto, con una Facultad en Santiago que entonces era más que suficiente. Hoy parece que las cosas, con una gran demanda de profesionales vinculados a la ingeniería de datos y a otros desarrollos tecnológicos, ha cambiado bastante…

Es verdad que, más tarde, se aprovechó aquella aventura para afianzar otros grados -ahora ya sí llamados así, completándose estos con un Master-, que hoy parece que funcionan muy bien. Y, de hecho, tengo algunos antiguos compañeros de clase y de investigación muy implicados allí, habiendo convertido a aquel Campus en referente en lo tocante al ámbito de la Ingeniería Aeroespacial. Pero quédense con lo que les contaba del periplo de la extinta Facultad de Física, porque a veces en nuestro contexto se anteponen los factores políticos a otras consideraciones, y eso no suele ser lo óptimo.

Algo así, a otra escala, parece que podría estar pasando estos días en Carral. Los orígenes hay que buscarlos en la moción de censura del PP contra el entonces Alcalde de Alternativa dos Veciños, en septiembre de 2025. Y esto ocurrió después de que en el grupo de gobierno hubiera surgido una disputa que terminó mal, con fractura interna. Y, fruto de ello, dos ediles terminaron votando con el PP para darle la Alcaldía a ese partido. Y así hasta hoy.

Como el nuevo Gobierno Municipal de Carral y la Xunta son del mismo color político, unos y otros trataron de avanzar conjuntamente en distintos ámbitos, y así tratar de consolidar algún día en las urnas lo obtenido de una forma menos alineada con la voluntad de los y las votantes, como siempre ocurre en estos casos. No digo que no se pretendiese hacer las cosas bien y mejorar la vida en el municipio, pero lo cierto es que la forma elegida para ello no fue la apropiada en el caso que hoy nos ocupa.

No, no lo es en el episodio que ha saltado a la actualidad estos días, que fue el acordar la puesta en marcha en el IES de Carral de un módulo de FP básica de Mantenimiento de Vehículos, en una lógica diseñada desde un despacho de la misma manera que lo acaecido con aquella Facultad de Física ourensana a la que me referí en su momento. Es decir, sin planificación previa, habiendo compartido tales planes con la comunidad educativa, pero rompiendo unilateralmente el proceso de diálogo iniciado al efecto y, por tanto, sin atender a cualquier lógica en relación con la disponibilidad de espacios e instalaciones o con la idoneidad de tal implantación en ese lugar, donde por cierto se demandan módulos -y no solamente de FP básica- de otras familias de la Formación Profesional.

A partir de ahí, la reacción del Claustro ha sido la de salir a la calle y demandar otros modos y otras formas de actuación. Y la de la Consellería, enrocarse en su decisión, acusando directamente al Claustro y al equipo directivo del instituto, que presentó su dimisión en bloque, de no querer ampliar la oferta educativa en el pueblo. Pero los docentes tienen claro que esto no es verdad, y aplauden incrementar dicha actividad, sin ninguna duda, pero no de una forma atropellada y unilateral que no les parece oportuna ni adecuada.

Queridos y queridas, es de recibo que apostemos por el entendimiento. La Consellería debería implicar a su oro líquido más preciado, los docentes y los responsables de los centros, en planes que les afectan y donde tienen la experticia, la experiencia y el contacto diario con la realidad. Gobernar con el lema “todo para el pueblo, pero sin el pueblo” no es la mejor idea en este siglo XXI, en el que estamos llamados al trabajo conjunto, a la suma de nuestras capacidades y a la concordia. Todavía queda tiempo para reconducir la situación. Todas y todos saldríamos ganando.