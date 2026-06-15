Ley, justicia, opinión y los monos de Nikko

Está España inmersa en una barahúnda judicial y de las ideas que desorienta a la persona más convencida. Todo ello afecta también al bolsillo y a la economía de cualquiera aunque se empeñe en aplicar obedientemente las enseñanzas de los monos de Nikko. Pero en estas circunstancias no cabe más que entender las diferencias entre ley, justicia y opinión. Y desconsolarse. Está claro que la ley debe cumplirse, se conozca o no. Que la justicia deben impartirla los jueces (o los que ostentan poder sobre otros). Y que la opinión la tiene todo el mundo, la diga o no, aunque en ocasiones está justificada con pocos mimbres y menos lógica. Y el lío llega cuando se trufa todo en un pandemónium radical, en el que los jueces aplican la ley dando peso prioritario a su opinión y se pasan la justicia por el forro de toga vieja. Y a los imputados les pasa poco más o menos lo mismo, que pueden llegar a creer que la ley no iba con ellos y que su opinión estaba por encima de cualquier justicia o ética.

No hay ley tampoco, ni justicia ni opinión, en el marco internacional. La economía se calma o tiembla a toque de queda, impacto macroeconómico o decisión política desquiciada. Con un Trump que ha perdido una guerra en Irán y vende acuerdos de paz que penden de demasiados hilos, el único consuelo es volver a la casilla de salida; restablecimiento de precios del petróleo. Pero un país, Irán, del que es complicado entender que las mujeres no pugnen por emigrar ante la menor oportunidad.

Un acuerdo, al menos

De nada sirve que el petróleo se abarate para entender que el preacuerdo o memorándum de Irán llega entre escepticismo y el convencimiento de que EEUU ha perdido una guerra que nunca debiera haber iniciado. Las exigencias económicas de Irán, que seguirá siendo de los Ayatolás, serán tan cuantiosas que la factura será necesario que sea abordable entre todos. En cambio, el compromiso nuclear seguirá siendo el mismo que ya existía con la presidencia de Barack Obama (escasamente seguro). Pocos logros pese a la sangre derramada. E Israel sigue bombardeando tras el preacuerdo firmado por EEUU e Irán.

Los mercados han reaccionado efectivamente con altibajos a las bombas en los últimos meses y se aprestan a aprovechar en las próximas mensualidades un nuevo contexto amigable para consolidar posiciones y marcar mejores objetivos de rentabilidad. La bolsa sube ante el cambio que supone apaciguar la situación en el estrecho de Ormuz.

El Ibex frente a la sobrevaloración de la IA

Ferran Carreras, analista de Gesinter (gestora independiente de fondos de inversión), opina que "el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, que en principio debería firmarse este viernes en Suiza, es positivo a nivel global. No obstante, habrá sectores que se beneficien más y otros que podrían verse algo perjudicados". "Para el Ibex 35, este acuerdo es claramente positivo. Además, el Ibex presenta una descorrelación relevante respecto de otros índices globales, dado que carece de exposición significativa al sector tecnológico de semiconductores, que ha sido el principal motor de las subidas desde el inicio del conflicto".

La cuestión es que ante el temor a la sobrevaloración de acciones tecnológicas, el mercado español está algo vacunado y no debería darse una salida masiva de dinero. "Podría haber entradas hacia sectores más tradicionales", opina Carreras. La banca, el turismo y las infraestructuras son las estrellas del mercado español y las principales beneficiadas en una coyuntura general alcista. Petróleo y energía tienen perspectivas peores.

Activos de riesgo

Thomas Hempell, responsable de análisis de mercados macroeconómicos en Generali Investments, considera que "en un contexto de crecimiento global aún sólido, beneficios empresariales robustos y un ciclo de inversión impulsado por la IA que sigue en marcha, la relajación del riesgo geopolítico podría dejar margen para nuevas subidas en los activos de riesgo".

Las opas más importantes de la historia moderna

El equipo de análisis de Schroders dice que "podríamos estar ante el ciclo de ofertas públicas de venta más grande y trascendental de la historia moderna". Se entiende que en EEUU. Pero esos mismos analistas reconocen miedos ante la posibilidad de que empresas recién cotizadas (SpaceX, OpenAI y Anthropic) podrían convertirse en la base de los principales índices de la bolsa de EEUU. Nunca más que ahora, las bolsas reflejan más las posibilidades futuras que los flujos de caja actuales.

Los monos 'sabios'

Quizá abunden los locos que se empeñen en las líneas de vída rarunas marcadas por los tres monos sabios del santuario Nikkō Tōshōgū. Los tres monacos se llaman Mizaru (el que no ve), Kikazaru (el que no oye) e Iwazaru (el que no dice). Si se aplica esa triple estrategia a la par quizá no pase gran cosa. Como el impacto de los políticos que no intentan mejorar el mundo como una forma de eludir conflictos. En cualquier caso, aplicar la doctrina Nikko al unísono tiene el efecto de terminar o como el último samurái o sin entender, sin aprender y sin prever.