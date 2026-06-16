Desconfianzas en el Congreso y moscas

Existe quien asegura que solo tras las revoluciones las sociedades logran avances. De la Revolución Francesa se heredaron entre otras cuestiones los conceptos políticos de izquierda y derecha. Resulta que en 1789, en la Asamblea Nacional francesa, los miembros que defendían la monarquía absoluta y el Antiguo Régimen se sentaban a la derecha del presidente de la sala. Por el contrario, los revolucionarios y burgueses que buscaban cambios e instaurar una república se ubicaban a su izquierda. El rey Luis XVI estaba entre unos y otros. Los conservadores que se sitúan a la derecha defienden la tradición, el libre mercado y la menor intervención del Estado. A la izquierda están los defensores de la igualdad social y la intervención estatal para corregir desigualdades. A la izquierda de la izquierda suelen situarse los que critican cualquier atisbo de transigencia con los intereses del otro lado de la bancada. Y a la derecha de la derecha están los que defienden lo suyo por encima de cualquier otra cosa ('nosotros primero'). El caso es que mientras en el marco de una negociación empresarial, por ejemplo, los que firman acuerdos son capaces de ceder a cambio de la paz social y los límites suelen ser movedizos, en el mundo de la política leal existen líneas rojas infranqueables y acuerdos imposibles entre concepciones dispares del mundo. Eso hace que la política sea especialmente compleja y que incluso entre teóricos aliados las desconfianzas sean cosa común.

Son tiempos complejos para el consenso y difíciles para la equidistancia cuando están juego las líneas rojas. La moderación tiembla en tiempos de crispación. En el Congreso de los Diputados se respiran estos días aires de absoluta desconfianza y las sonrisas llegan más de los opositores que de los propios. Y ante tantas dudas que despierta el teórico aliado, las moscas proliferan. El poema 'Las Moscas' del escritor Félix María Samaniego viene al pelo para describir la situación actual:

"A un panal de rica miel dos mil moscas acudieron que, por golosas, murieron, presas de patas en él. Otra dentro de un pastel enterró su golosina. Así, si bien se examina, los humanos corazones perecen en las prisiones del vicio que los domina".

El caso es que Samaniego dibuja la naturaleza humana, a escala nacional o internacional, ansias de riqueza, poder o sueños que chocan con la ley, la justicia y la ética. Resulta extraño que el presidente de EEUU, Donald Trump, celebre su cumpleaños al más puro estilo emperador romano, con ring de peleas sangrientas, mientras se firma un acuerdo de intenciones (un memorando, según terminología anglosajona) para lograr la paz en Irán. Oportunidad excelente para recorte de precios del petróleo y subida de las bolsas. Y este martes, Trump mostraba la convicción de que la guerra de Ucrania puede llegar a terminar.

Pero no es posible engañarse entre tanto escándalo político y optimismo bursátil. En la guerra de Irán, Israel tiene todavía en su poder argumentos necesarios para poner trabas a la paz en cualquier momento. En el plano político, la crispación y falta de confianzas dispara la aparición de moscas.

Pese a que existe una cierta tendencia a subida de tipos de interés, quizá sea un buen momento para estar atentos a nuevas ofertas de depósitos a plazo. Las empresas también ofrecer ofertas de deuda con tipos de interés atractivos a plazos de tres años. Pero es cierto que en momentos en los que las bolsas tienden a subir es tentador subirse a la ola. La asunción de riesgos es personal pero es justo reconocer que en un contexto de precios al alza cualquier movimiento inversor es aceptable.

Yves Bonzon, Chief Investment Officer de Julius Baer, considera que en cuanto a la inflación el 3% es equivalente al 2% de años pasados. En este contexto, considera que el mercado tiene capacidad de absorción suficiente. Este experto conseja "una estrategia de inversión diversificada —que combine exposición a empresas con alto impulso con valores defensivos rezagados a valoraciones atractivas— parece muy sensata en este momento". Y apuestan con mesura por la inversión en oro: "El oro se enfrenta a dificultades en un entorno donde la demanda de activos denominados en dólares se mantiene fuerte. Por lo tanto, nuestra decisión de reequilibrar nuestra exposición al metal precioso el mes pasado fue oportuna. No obstante, los factores fundamentales a largo plazo que impulsan el mercado alcista del oro se mantienen".