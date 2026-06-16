Vindicación del papel

«La imprenta es la artillería del pensamiento», escribió Antoine de Rivarol, y la metáfora sigue resonando con fuerza siglos después. Desde que el papel impreso permitió fijar las ideas y multiplicarlas, la humanidad encontró una herramienta decisiva para combatir la ignorancia y el dogmatismo. Los libros impulsaron el Renacimiento, los panfletos alimentaron revoluciones y los periódicos ayudaron a consolidar la esfera pública moderna. La palabra escrita no solo transmite información: ordena el pensamiento, invita a la reflexión y deja huella para el debate futuro.

A diferencia del rumor oral, el texto impreso exige responsabilidad. Hay un autor, una fecha, una fuente. Esa trazabilidad convirtió el papel en un dique frente al olvido y la manipulación.

Por eso los regímenes autoritarios siempre temieron a las imprentas y a las redacciones: porque donde hay letra impresa hay memoria; y donde hay memoria hay resistencia.

Hoy, en plena era digital, podría parecer que el papel ha perdido la batalla. Sin embargo, la prensa escrita sigue al pie del cañón. Frente al bombardeo indiscriminado de las redes sociales y la velocidad con la que circulan las fake news, el periodismo impreso reivindica el tiempo lento de la verificación, el contraste de fuentes y el contexto. No compite en inmediatez, sino en credibilidad.

En un mundo saturado de mensajes efímeros, el papel conserva un valor simbólico y práctico: obliga a detenerse, a leer con atención, a pensar. Y continúa siendo artillería pesada: no dispara ruido, dispara ideas. Mientras exista la necesidad de preservar la verdad, seguirá siendo un arma indispensable para la democracia y la libertad de pensamiento.