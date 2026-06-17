Justicia y Arsenia sin compasión

Finalizó la pesadilla para Arsenia, una nonagenaria acosada por una deuda indebida. Indebida porque nació de una estafa de comerciales de la empresa Audax que en 2019 accedieron a su vivienda y valiéndose de un recibo le cambiaron de compañía de luz. Fue esa técnica habitual en esos años y de aquellos trapicheos la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia llegó a multar a Audax, propiedad del empresario José Elías, con 9,3 millones de euros por captar clientes con "actos de engaño y confusión".

El caso de Arsenia se quedó fuera de las estadísticas pero supuso este miércoles la teórica finalización de una reclamación, pagada por algo más de 600 euros (previa congelación de la cuenta bancaria). Resulta que la mujer poco tiempo después del engaño abandonó su vivienda para ir a una residencia de ancianos. La vivienda, ocupada después por un prostíbulo, recibió cartas que nunca llegaron a la destinataria. El proceso, que pretendió ser bloqueado de buena fe en una primera instancia por las hijas, continúo valiéndose de que Arsenia no fue localizada. En el juzgado número 48 de Barcelona tramitaron este miércoles con eficiencia y profesionalidad las consecuencias de la ley, que en ocasiones adolece de falta de justicia. Y ante los menosprecios de la vida y las gentes sin alma o mala idea no es posible consolarse con calistenia militar, taichí en silla o yoga suave, solo queda hacer un pino. Y no precisamente el que implica ponerse boca abajo.

El caso de Arsenia sirve para aceptar que la vida en convivencia supone aceptar el denominado por los sociólogos como contrato social, por lo que se acepta ceder intereses individuales por un bien común justificado por leyes y la defensa de intereses colectivos. Paga Arsenia la deuda derivada de una estafa que pasó a ser legal, pero goza de la protección de una residencia para mayores que vela por mantener una vida que le merma cada día recuerdos y del que el caso de la compañía eléctrica hace tiempo que se borró de su ya simple existencia.

El contrato social implica aceptar que en ocasiones existen fallos de sistema que ni siquiera las instituciones son capaces de enmendar por respeto a la ley. El 'Boletín Oficial del Estado' publicó este lunes pasado la convocatoria de oposiciones para cubrir 375 plazas de jueces y 200 de fiscales, que se iniciará en octubre. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial ha convocado 125 plazas de magistrados por el denominado cuarto turno, concurso oposición entre juristas de reconocida competencia y con más de diez años de ejercicio profesional. Es una cifra inédita en el caso de la carrera fiscal y supone un 7,1% más. En los últimos 20 años nunca se han creado más de 100 nuevas plazas de fiscales en un solo año. Educación, Sanidad y Justicia requieren recursos potentes de la Administración. Y el poder legislativo tiene la obligación de establecer leyes justas. El contrato social que calma a la población requiere de apoyos a lo colectivo y marcos legales consensuados.

Resultan especialmente injustas las críticas empresariales al sistema cuando se exige más de la cuenta sin entender que la aportación fiscal resulta básica para restablecer el equilibrio de las cuentas y la confianza colectiva. Pagar nunca es una estafa siempre que el sistema no falle. Aunque en casos como el de Arsenia la ley se superpuso a la justicia.