Tengan ustedes un buen día, queridos lectores y lectoras. El solsticio se va acercando, sin prisa pero sin pausa, y todo se va configurando para ese formidable cambio de ritmo que supone la entrada plena en la nueva estación del año. Tocará tiempo de vacaciones para algunos, especialmente para las y los más jóvenes, y un increíble aumento de actividad para aquellas personas cuya actividad profesional es especialmente demandada en verano. En cualquier caso, ojalá este sea un tiempo fructífero y sin demasiados sobresaltos...

El que no para de darnos más tristeza que alegría es el panorama político. O, para ser más precisos, el panorama relacionado con los partidos políticos, que la política es otra cosa. Una industria formidable, que se retroalimenta a sí misma, y que ha hecho del contexto democrático del que gozamos el caldo de cultivo del que se nutre. Pero industria que, a la postre, parece no tener más fin que el de existir y permanecer, y no tanto el espíritu de servicio público y de mejora colectiva que se le presupone. Y esto, amigos y amigas, es un problema.

Es un problema porque los sucesivos escándalos en el seno de diferentes formaciones producen desafección por la política y tal nivel de escepticismo colectivo, que alejan a la ciudadanía de la praxis democrática. Es un problema porque, en un país donde buena parte de los partidos políticos han jugado ya el papel de corruptos y el alternativo de estar escandalizados contra la corrupción, todo suena grotesco ya. Y es un problema porque la necesaria moderación, la capacidad de llegar a consensos y el talante conciliador se resienten en tal contexto en beneficio de opciones populistas, muchas veces antisistema y profundamente contrarias, en tantas y tantas ocasiones, a los derechos humanos. Solo así se puede explicar el crecimiento desmesurado de grupos que atentan ya no contra la moral más elemental en términos de cuidado y consideración de todas las personas, sino que lo hacen contra la memoria histórica, rememorando supuestos pasados gloriosos basados en el totalitarismo y la imposición por la fuerza de las ideas.

No podemos consentir que el lodo siga ocupando espacios que deberían estar reservados a la esperanza, a la potencia del trabajo compartido desde visiones diferentes y a un avance parejo entre la cuestión económica y, como no, la social. Asistimos a una sociedad más desmembrada que nunca, con una clase económica media en recesión —¿han visto ustedes el grave problema actual con la vivienda?— al tiempo que los grandes números crecen y el segmento alto se dispara... Y, además, donde la alternativa a lo que hay, desde el punto de vista de los derechos sociales, es bastante peor aún. Unos defienden lo que hacen, que no es suficiente en la situación actual, y los otros se escudan en «canutazos» con grandes titulares y lemas muy trabajados, pero que no resisten la más mínima prueba del algodón cuando uno hace un poco de memoria de lo que han hecho cuando han estado en el poder... En cualquier caso, todo demasiado infame como para ser contado de forma sosegada...

Con todo, es tiempo de entenderse. De concordia. No del «quítate tú para ponerme yo» eterno, cíclico y cansino con el que nos obsequia la industria del poder. Es tiempo de asumir cada uno qué representación real tiene de la ciudadanía y, a partir de ahí, usar esa aritmética del poder para balancear la toma de decisiones desde el apoyo de cada uno, pero en franco diálogo para obtener lo mejor de todos los actores en liza. De otra manera, es todo un entuerto y un constante desfalco... ¿Desfalco?

Sí, una constante y dramática pérdida de la credibilidad de cada quien —y, como suma, de la de todos— donde los más que previsibles «memes» dan testimonio mejor que los primeros espadas de qué está pasando...

Solamente la política nos salvará, he dicho muchas veces. Lo que no tengo tan claro que sea así es que lo hagan los partidos políticos, demasiado centrados en su propia supervivencia, en sus argumentarios para consumo interno y en reventar, aunque piensen erróneamente que les beneficia, la poca credibilidad que le queda al sistema. Aunque sea incluso aprovechando el influjo del presunto espionaje de terceros, muy orientado a cualquier cosa menos al servicio a nuestra ciudadanía...

No necesitamos más lodo, no. Necesitamos avanzar en claridad, en transparencia y, sobre todo, en ilusión colectiva orientada a una mejora efectiva para todas y todos.