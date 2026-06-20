Víctor Cageao, el gallego que cuida el legado monárquico

La labor de salvaguardar el patrimonio histórico es, en esencia, un ejercicio de equilibrio entre la técnica arquitectónica y la sensibilidad artística. Víctor Cageao, gallego de Baamonde, cuya trayectoria se ha forjado en la gestión de infraestructuras culturales de primer orden, desempeña hoy, por decisión de los Reyes de España, Felipe VI y Leticia, la dirección de las Colecciones Reales con una visión que trasciende la mera administración de inventarios. Su formación como arquitecto, consolidada en sus inicios en el estudio de José María Alonso Montero y proyectada después en hitos como el Museo Arqueológico Nacional o el Museo del Prado, le otorga una capacidad analítica privilegiada para entender el museo no solo como un contenedor de piezas, sino como una experiencia espacial que articula nuestra memoria colectiva.

La Galería de las Colecciones Reales representa, en este contexto, el desafío más ambicioso del patrimonio español en décadas. Custodiar un legado de cerca de 170.000 bienes implica una responsabilidad que va más allá de la exhibición pública; es un compromiso con la preservación de la identidad nacional frente al paso del tiempo. Cageao comprende que un centro museístico de esta envergadura no puede permanecer estático. Por ello, la apuesta por una programación dinámica, que incluye la rotación periódica de fondos y exposiciones temporales de gran calado, busca convertir el museo en un espacio vivo. Como sugería el humanista Francesco Petrarca, la verdadera nobleza reside en la virtud, y en el caso de la gestión pública del arte, esta virtud se manifiesta en el rigor, en el estudio constante y en la vocación de servicio para que el pasado siga interpelando al espectador del siglo XXI.

Este enfoque integrador es lo que permite que el visitante no se limite a observar objetos inertes, sino que comprenda el valor político y simbólico que estos atesoran. En la arquitectura de la Galería, excavada con maestría bajo la cornisa de Madrid, se percibe la voluntad de Cageao de hacer transparente lo que antes pertenecía exclusivamente al ámbito privado de la Corona. Al liderar esta institución, el director asume el reto de proyectar nuestra riqueza cultural con una mirada rigurosa y contemporánea, convirtiendo cada sala en un capítulo de nuestra propia biografía compartida.

La gestión de este vasto patrimonio no se detiene en los muros de la capital. La visión de Cageao se extiende a la red de Reales Sitios repartidos por la geografía peninsular, donde la conservación preventiva se alía con una gestión técnica de vanguardia para asegurar que palacios, jardines y monasterios permanezcan como testimonios imperecederos de nuestra historia. Este director, gallego de origen y arquitecto de formación, entiende que el patrimonio es una entidad dinámica que requiere de una atención constante, casi doméstica en su minuciosidad, pero con la mirada puesta en la proyección internacional de la excelencia española. Es una labor silenciosa, técnica y profundamente humanista.

Al profundizar en su metodología, se revela una premisa fundamental: el museo no debe ser un mausoleo del pasado, sino un espacio de reflexión crítica. La apuesta por digitalizar el archivo, por acercar las colecciones a investigadores de todo el mundo y por convertir la Galería en un nodo de encuentro social, responde a una democratización del legado histórico que es, a todas luces, una exigencia de nuestro tiempo. Cageao, al integrar en su equipo la experiencia de conservadores, restauradores y expertos en diversas disciplinas, está tejiendo una red de conocimiento que permite no solo preservar lo que hemos heredado, sino entender cómo esos objetos siguen hablando de nosotros mismos, de nuestras tensiones, de nuestros logros y de nuestra capacidad de superación frente a los retos del futuro.

La familia Regojo y la Fundación Filomena Rivero Alonso, con Telmo Tojeiro como gran coordinador, fueron sus anfitriones estos días de junio en la Redondela de los viaductos. Un momento real que coleccionar. n