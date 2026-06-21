Riesgos de la Inteligencia Artificial

La próxima salida a bolsa de dos de las principales compañías en el sector de la Inteligencia Artificial (IA) constituye un hito en la implementación de esta tecnología. Hasta ahora han conseguido ingentes cantidades de capital para lanzar sus productos en base a las expectativas que han sabido generar basadas en un negocio presuntamente millonario sustentado en la universalización de su uso en el sistema industrial y empresarial. Por ahora, la mayoría de los que utilizan estas aplicaciones lo hacen en sus versiones gratuitas y en periodos de prueba.

Acudir a los mercados abiertos de capital exige ofrecer, además de expectativas, compromisos de rentabilidad, sea por la perspectiva de mejora del valor patrimonial de las compañías o sea por el reparto de dividendos. Nadie duda de que la IA se va a implementar a gran velocidad porque es una solución tecnológica que permite el procesamiento de enormes bases de datos que serán de gran utilidad en sectores como la salud, el marketing, la meteorología o la administración de empresas. Lo que alberga más dudas es que la ecuación entre la inversión necesaria para escalar (en centros de datos y en redes de telecomunicaciones) se compense con el precio que estén dispuestos a pagar los usuarios. No es descartable que asistamos a una burbuja como la de las «.com», consecuencia de unas expectativas exageradas y un modelo de negocio inicial que no fue aceptado por el mercado. Los usuarios no quisieron pagar con efectivo por los servicios de mensajería o de indexación. Acabaron pagando con datos, pero en el camino algunas de las empresas pioneras quebraron espectacularmente. Algo que ahora puede pasar en los casos de Anthropic y OpenAI.

La estrategia que ha seguido hasta ahora el sector de la IA no está ayudando a su consolidación porque han centrado todas las presuntas ventajas de este producto en la reducción de costes laborales y de puestos de trabajo que puede generar su uso generalizado. Este argumento de venta es contraproducente además de falaz. Lo que ahora llamamos IA es fundamentalmente una tecnología que permite tratar un número prácticamente ilimitado de datos en tiempo real en base a unos algoritmos. Es verdad que tiene en ese proceso un cierto punto de autogeneración de conocimiento y de cumplimentación de tareas, habitualmente, repetitivas. Pero no hay que olvidar que la actual IA trabaja con datos previamente introducidos en el sistema y con algoritmos controlados por humanos. Hoy por hoy, toda actividad humana basada en la fuerza física, en la creatividad o en la mera inventiva, queda fuera.

La actual IA mejora la potencia de los procesos y aligera las tareas repetitivas. Además, permite a los usuarios generar su software particular sin acudir a los expertos. Todo esto ya es mucho y ofrece muchas ventajas. Resulta incomprensible que la promoción de su uso se base en el miedo y no en la esperanza. Esta dinámica tiene dos efectos perversos cuando estas empresas se valoren en los mercados cotizados: genera rechazo y, en consecuencia, ralentiza su despliegue; y, además, genera unas expectativas de rentabilidad a corto plazo en las empresas que implanten la IA que se puede volver en contra cuando no se produzcan ni al ritmo ni a la intensidad que se les ha prometido. n