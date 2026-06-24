Fuego purificador...

Buenos días, amigos y amigas. ¡Feliz San Xoán! ¡Feliz solsticio de verano, y que los hados les sean ciertamente propicios! Que todo lo malo se haya consumido violentamente en el fuego, y que la sinergia de los astros y de la fuerza telúrica hagan de este tiempo presente el mejor de los posibles… Y que todos nosotros y nosotras lo veamos, por lo menos, hasta el próximo San Xoán. ¡Feliz verano!

Y es que el fuego, queridos y queridas, ha venido siendo entendido como un profundo motor de cambio desde el tiempo más ancestral. Poco tiene que ver eso con la realidad, ya que la inmanencia de la llama no es más que una ilusión, siendo su visión únicamente una expresión de la realidad exotérmica de determinadas reacciones químicas. Pero, igualmente, la llama ha tenido siempre un simbolismo verdaderamente único desde que la Humanidad accedió al fuego. Hay llama en los pebeteros que presiden las Olimpiadas, pero ya mucho antes muy diferentes civilizaciones utilizaban el fuego para intentar cambiar su destino, para el culto a las deidades y para entrar en conexión con la propia Naturaleza que les cobijaba… El fuego significa catarsis, evolución, muerte y nacimiento, en un eterno contrasentido que le otorga fuerza y majestuosidad.

El fuego fue también uno de los elementos presentes en la filosofía presocrática, con el agua, la tierra y el aire, a los que había que añadir la quintaesencia, y que luego perduraron de una forma o de otra hasta el momento en que la Química pasó a un estadio más cuantitativo y basado en el conocimiento de leyes ponderales y en el estudio exhaustivo de los elementos químicos. Eran los tiempos previos a Antoine Lavoisier, que cambió definitivamente el modo de considerar la reacción química y, sobre todo, de entenderla de una forma mucho menos cualitativa. Pero, a pesar de todo lo andado desde entonces, y de todo el conocimiento que se ha ido apilando en nuestro acervo colectivo, el fuego sigue siendo mágico… Extraordinariamente mágico y especial...

Y si no, que nos lo pregunten a todos los gallegos y gallegas que ayer prendimos cacharelas, lumeiradas o fogueiras en todas sus vertientes y posibilidades, volviendo a experimentar así la misma magia un tanto atávica que, algún día, cautivó en este mismo suelo a sus habitantes primitivos, antes de que Roma se pasase por aquí… Sí, ayer volvió a apilarse leña en torno a un mástil central, otras personas buscaron un trocito de brasas en sus playas favoritas y, en medio de toda esa algarabía, habrá seguido reinando la sardina, el verdadero astro rey de este momento, que en San Xoán desplaza al mismísimo mero, al peixe de San Pedro o San Martiño o al rodaballo, para erigirse en protagonista única y absoluta de la noche. Ese día la sardina habrá mojado o no el pan, en función de la cantidad de materia grasa que atesore en estos últimos días de junio, pero en cualquier caso habrá servido de hilo conductor fantástico de una noche consagrada al solsticio, al disfrute del verano y a conectar con todo lo cosmológico que tiene este día único…

En fin, queridos y queridas… Feliz verano, de nuevo. Feliz solsticio de verano y pongamos ahora rumbo al eclipse, a esa velocidad de vértigo a la que suele escaparse el verano, y que nos irá deparando días de sol y de sal, de olas y de sensaciones que nos retrotraen a los años que forman parte de nuestro recuerdo y nuestro imaginario colectivo. Cuídense ustedes y cuiden el entorno en sus celebraciones, que así como se han llevado ustedes al lugar todo lo necesario para el buen yantar, podían hacer lo propio con los residuos que a partir de él se generen. Porque con el medio ambiente, queridos y queridas, es de bien nacidos ser agradecidos. Y, sí, a pesar de todas nuestras agresiones al mismo seguimos teniendo mucho que agradecerle, por ejemplo, a ese óxido de silicio que tantas buenas sensaciones nos produce allende el mar…

Sean felices en estos días, cruzado el Rubicón del crecimiento de los mismos, y asumiendo ya que los siguientes van a ser cada vez más pequeños...