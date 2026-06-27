Lo que está hoy en la prensa, ya lo saben. José Luis Rodríguez Zapatero, que fue Presidente del Gobierno de España, está en el ojo de la polémica, al ser imputado en el caso Plus Ultra, en el marco de varias investigaciones muy mediáticas. Y todo ello con un trasfondo complejo, en el que podría haber hasta presuntos seguimientos por parte de una potencia extranjera cuyo Gobierno podría ver con buenos ojos el impacto de todo este asunto en la reputación del aludido y, por extensión, del actual Ejecutivo español. Con todo, que la Justicia siga su acción, que se garanticen los derechos de las personas, se diriman los hechos y las posibles responsabilidades de cada cual y… ya se verá… Toca esperar y ser pulcro, sin adelantarse a la Justicia.

Pero, en relación con este caso, sí que ha trascendido un tipo de práctica a la que me gustaría dedicar hoy esta columna. Si han empezado por el título de la misma, habrán visto que se titula Regalos abominables, con lo que imagino ya habrán inferido el tema que les propongo… Sí, me fijaré hoy en la costumbre de entregar —y, por tanto, de recibir— regalos a Jefes de Estado o de Gobierno, incluso a veces de personas no demasiado convenientes desde algún punto de vista… No digo que este sea el caso, y de hecho en un primer momento desde el entorno del que fue presidente del Gobierno se aludió a otro origen para esos activos, pero en cualquier caso tal sospecha parece persistir por parte de los investigadores y de los responsables de la instrucción, y la investigación continúa. Ya se verá… Pero, independientemente de estos hechos concretos, la realidad de los regalos a mandatarios existe y estos días se habla profusamente de ella, con una amplia lista de beneficiarios de tal tipo de dádivas, todos ellos políticos o representantes internacionales de primer nivel. En esto me quedo para ponerlo hoy en el foco de mi columna…

Vaya por delante mi indignación total por este tipo de prácticas, documentadas a lo largo de la Historia y que otras veces ya nos han tocado muy cerca de nuestro panorama nacional. Que un mandatario de una potencia europea, con poder real o simbólico, sea agasajado por quien ejerce férreas dictaduras, hace caso omiso a los valores que precisamente vertebran a Europa en materia de derechos de las personas y ningunea aspectos como la necesaria igualdad hoy entre todos los seres humanos, no deja de sorprenderme. Entiendo que una persona con responsabilidades importantes tenga que codearse con todo tipo de regímenes y de sus titulares, por muy sátrapas que estos sean o incluso aunque conculquen derechos humanos. Pero una cosa es eso, necesario porque romper puentes siempre es la peor manera de arreglar una situación inaceptable, y otra reírle las gracias a quien no las tiene, o especialmente aceptar regalos en forma de oro, diamantes u otras piedras preciosas. Me parece verdaderamente grave.

Hay una dictadura, en particular, que ahora y en el pasado ha venido ejerciendo tal tipo de lisonjeo entre las personas con cargos relevantes en otras partes del mundo, y que curiosamente está detrás de muchos de los regalos recibidos por tales actores relevantes. Yo creo que es para que tales individuos receptores reflexionen un ratito sobre ello, así como para que la comunidad internacional piense en cómo atajar tal tipo de mercadeo con las voluntades de quienes, a la postre, nos representan. Es lamentable todo ello.

No tiene más el que más tiene, sino el que menos necesita. Las querencias de cada cual las sabe cada cual, pero también se pueden intuir viendo los valores y estilo de vida exhibido a lo largo de la vida de cada una y cada uno. Me parece terrible que existan personas que se vendan por cuatro gemas o por un par de millones de dólares en oro. Para que te puedan corromper ha de morar en ti previamente la semilla de tal corrupción, y creo que nos merecemos para nuestras instituciones —para todas ellas— personas verdaderamente incorruptibles, porque nos va la salud democrática y la estabilidad en ello. Y no porque tales personas tengan mucho ya, sino porque no participen de la avidez por tal querencia material, que por mucho oropel que contenga no deja de ser algo absoluta y obscenamente prescindible.