De la vida, que es el cambio

Sí, queridos y queridas. Hoy es 1 de julio ya, y consecuentemente podemos afirmar que la primera mitad de 2026 pertenece ya al pasado. A un pasado muy cercano, sí, incluso muy presente, pero que no por ello deja de ser algo pretérito. A día de hoy ya hemos vivido el Año Nuevo, han venido los Reyes Magos y, después, los acontecimientos, las fechas señaladas y los estropicios varios se han ido sucediendo de forma vertiginosa. Y, antes de que lo hayamos podido casi certificar, ahí van seis meses de nuestro año recién estrenado en el calendario… Como consuelo, nos quedan otros seis meses del mismo a partir de hoy, que ya verán cómo se quedarán en nada antes de que seamos conscientes de ello. En fin…, que la vida es así…

Y si hay algo verdaderamente claro en la constante, trepidante y nunca satisfecha sucesión de los días es que todo es puro cambio. Lo decía ya Heráclito de Éfeso en el siglo V a.C., y creo que si este filósofo viviese en nuestros tiempos aún daría mayor y más contundente fe de ello. Todo cambia porque la esencia de las cosas implica tal mudanza, tal giro continuo de los acontecimientos, implica tal mutación… Si todo cambia es porque nosotros mismos somos cambio, por mucho que nos empeñemos en darle un número de DNI y un nombre y apellidos fijo a cada persona. Somos un conjunto de interacciones continuo, un sistema abierto desde el punto de vista de la Termodinámica, que no solamente intercambia masa y energía, sino también la forma de ver la vida y de sentirse a uno mismo y a los demás. Cambiar es nuestra particular forma de estar, y eso se podría extender también no únicamente al conjunto de los seres vivos, sino también a los inertes e inanimados. Y es que aunque creamos que las piedras del Petón do Xalo o las que conforman el faro de Hércules son inmanentes, ellas tampoco permanecen impertérritas frente a los ataques continuados de la lluvia o el viento que las erosionan, o a la acción lenta pero continua de líquenes y otros seres que les confieren nuevos aspectos, modos y características… Sí, ellas también cambian, a su manera…

He leído en algún lugar que una conocida cadena de distribución plantea un concurso de microrrelatos, ya ensayado en otras ocasiones, y que esta vez versa sobre el cambio. Y me ha parecido muy interesante, porque creo que este es el tema estrella de todos los posibles. El cambio, al que cantaba con elegancia y armonía Mercedes Sosa, es algo connatural en nuestras vidas. Y, si no, hagan conmigo el ejercicio de pensar en una mujer o un hombre de noventa años desde que tenía dos, tratando de hilvanar —«ganduxar», en galego, palabra bonita donde las haya— su vida desde aquellos tiempos hasta hoy… Descubrirán continuo cambio y mutación, variación y mudanza, transformación y reforma, renovación y, para ello, miles de interacciones con su entorno, también profundamente cambiante y habitado por otros seres que mudan a su vez constantemente. Un extraordinariamente complejo ecosistema al que hemos dado en llamar, para abreviar y simplificar la tarea de entenderlo, vida… Vida, la vida, vida… Y, así, la vida cambia tanto que en realidad es un conjunto continuo de vidas a las que vamos sosteniendo por medio de un hilo argumental que conforma la trayectoria de cada cual…

Creo que la transición entre el día de ayer, 30 de junio, y el de hoy, 1 de julio, ejemplifica y escenifica como pocas el cambio… Algunos de ustedes me dirán que eso mismo quieren otorgárselo a la que se ejecuta entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, o habrá quien crea que entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre se produce la principal interfase del año en materia de transformación de la forma de vida y de costumbres… Todo eso está bien, y tiene su lógica. Pero, fíjense, para mí este que hoy vivimos conforma uno de los principales Rubicones de la anualidad… Y no sé exactamente por qué. Supongo que tiene algo que ver con cómo se vive el verano a mi alrededor, hoy ya presente y evidente, que lo llena todo…

Cuídense mucho, y que el cambio en todos los órdenes que supone el ejercicio de vivir cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo les favorezca y les satisfaga… Tengan un feliz 1 de julio,… y suma y sigue…