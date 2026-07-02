Opinión
Entre la música y la novela
Con diez novelas y camino de la número once, hablar con Quinito López Mourelle es hacerlo ante un autor que ha sabido unir la narrativa y la música. Con diez discos y una larga trayectoria ha subido esas escaleras que en algún momento todas y todos hemos subido. Los personajes de esta nueva aportación son las mujeres y, concretamente una, con el nombre de Victoria. Parece que, entre viaje y viaje, ha tenido tiempo para dejar a un lado a esos hombres que en ocasiones, como muestra en su trabajo, se meten en más de un problema.
Utiliza el nombre de Victoria para su personaje principal, lo que nos hace ir a la época victoriana, algo que a este autor le parece encantar. Los temas actuales no le interesan demasiado. Presenta esta obra en el Círculo de Artesanos, en un ambiente agradable.
Quizás tendría que preguntarles a tantos y tantos autores que desde de la sombra y en sus ratos libres admira. ¿Son complementarios la música y la novela con un blog que ha desarrollado durante quince años? ¿Estamos ante un nuevo comienzo? ¿Tendríamos que preguntarle al músico Roberto Somoza qué piensa de la obra de Quinito?
La crónica y el periodismo, igual que las Artes, parecen ir de la mano del compositor junto a una fotografía que ya lo dice todo. Eso parece querer decir Mourelle cuando escribe: «El Amor en esencia es el mismo».
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