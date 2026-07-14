¿Y la Alianza Atlántica?

Otra ocasión perdida, otra absurda demostración de poder verbal de Donald Trump, otra vez sesiones bipolares entre la agresividad y el amor en una alianza militar que languidece sin que nadie quiera hacerse la pregunta: ¿sirve hoy la OTAN? La alianza ha entrado en fase de descomposición y la cumbre de Turquía la pasada semana fue el claro ejemplo de lo difícil que va a ser mantenerla a flote, cuando su principal financiador recela y no comparte objetivos. ¿Qué puede hacer un ejército común cuando se tienen intereses tan contrapuestos como la idea de quedarse Groenlandia? Trump se queja de que la OTAN es un tigre de papel porque no ha salido en su defensa y socorro en la guerra de Irán.

Es el problema que tienen los dirigentes de memoria caprichosa. En teoría la alianza está para defender frente a la agresión. Por eso intervino en Afganistán tras los atentados a las torres gemelas, cuando atacaron a EEUU con acciones terroristas dirigidas desde aquél país. Por esa misma razón, no intervino en Irak, donde hizo falta la mentira de unas armas de destrucción masiva inexistentes que embaucaron a España y Gran Bretaña en la patraña, pero no a la Alianza como tal, porque ninguno de sus estados había sido atacado. Por esa misma razón, la OTAN no tiene nada que hacer en Irán, una guerra a la que Trump se lanzó solito con Israel y donde sabía de antemano que no tendría el apoyo para complacer sus caprichos y limitar el desastre. Todo ello se resume en una cumbre de la OTAN donde la sinfonía de un ejército común comandado por un general americano se ha visto tan desafinada que apenas produce algo más que ruido. ¿Para qué sirve la OTAN? Durante décadas, fue la garantía para evitar que el imperio comunista rascara terreno invadiendo espacios de libertad y democracia. Ahora el mundo se ha vuelto mucho más líquido. Ni Rusia es comunista, ni EEUU un garante de derechos y libertades. La primera es una autocracia de libro, la segunda va en camino. Si no fuera porque Europa también anda despistada por el ascenso ultranacionalista tal vez sería mejor buscar un plan B.