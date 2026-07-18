Opinión | Tribuna
O cooperativismo na Coruña: o motor dunha economía que pon as persoas no centro
Cando pensamos no tecido empresarial da Coruña, a mente adóitanos levar de xeito case automático ás grandes firmas téxtiles ou ao puxante sector servizos do seu porto e polígonos. Porén, de fondo, hai outra realidade que avanza con paso firme e que está transformando o mercado laboral desde a base: a economía social e, moi especialmente, o cooperativismo.
Os datos do último ano confirman unha tendencia que xa non podemos considerar anecdótica. Galicia mantense como a segunda comunidade do Estado en creación de cooperativas, con 187 novas entidades constituídas en 2025 que sumaron 610 persoas socias iniciais. Se miramos os últimos tres anos, creáronse 518 cooperativas e xeráronse preto de 1.500 postos de traballo directos. Estas cifras demostran que o modelo cooperativo é unha opción empresarial de primeira orde, viable e atractiva para emprender en colectivo.
Se poñemos o foco na Coruña, os datos reflicten ese mesmo impulso. A evolución nos últimos catro anos amosa unha traxectoria ascendente moi clara: pasamos de crear 30 cooperativas en 2022 a acadar as 45 en 2025, cun comportamento moi estable tamén en 2023 e 2024 (con 41 e 40 entidades, respectivamente). Este incremento sostido sinala que na Coruña, tanto provincia como cidade, hai talento e ganas de facer as cousas dun xeito diferente, apostando por fórmulas onde as decisións se toman de xeito democrático.
Detrás de cada unha das 45 cooperativas que naceron o ano pasado na Coruña hai proxectos compartidos por profesionais de sectores moi diversos: desde os coidados e os servizos sociais ata a cultura, as novas tecnoloxías ou o comercio local. Son iniciativas que nacen con vocación de permanencia, que non se van mover do territorio e que xeran riqueza que revirte directamente nos nosos barrios e comarcas.
Hoxe en día, calquera proxecto económico que queira mirar ao futuro ten que dar resposta a demandas sociais reais, como a conciliación, a sustentabilidade ou o benestar laboral. Aí as cooperativas xogan con vantaxe, porque non teñen que adaptar a súa estratexia a estes valores; nacen con eles no seu ADN.
Desde EspazoCoop temos claro que os datos son positivos, pero o máis importante é o cambio cultural que reflicten. A Coruña está demostrando que sabe cooperar e que hai espazo para un modelo económico onde o beneficio financeiro vaia da man do beneficio social. Seguiremos apoiando a todas as persoas que decidan dar o paso de emprender xuntas, porque construír unha economía máis xusta é unha tarefa que nos beneficia a todos.
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