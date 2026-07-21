Hazañas bélicas del fútbol

El fútbol es un deporte de brutos practicado por caballeros: o, según se vea, un juego de caballeros practicado por brutos. Da igual. Las dos versiones se dieron durante la final del Mundial de la especialidad en el que la España de Don Quijote se ha coronado frente a uno de sus antiguos virreinatos. Perdió el equipo que había planteado el partido como una continuación de la guerra por otros medios, lo que siempre es buena noticia para la caballerosidad.

Dos son las grandes estrategias que los modernos ejércitos balompédicos han desarrollado durante este Mundial. Estaban los que fundan su ofensiva en el poderío artillero de algún astro, como Messi o Ronaldo, y los que fiaban el éxito al ataque por los flancos de la caballería —ahora llamados laterales— y al avance combinado del equipo.

Finalmente ha triunfado el modelo del fútbol total, en el que todos la tocan e importa más el conjunto que el individuo. Parece lógico si se tiene en cuenta que la Federación organizadora del torneo lleva el nombre de Fútbol Asociación.

Detalles técnicos aparte, tanto en Argentina como en España —aquí bastante menos—, el fútbol ejerce benéficas funciones sobre el ánimo de la población.

Los argentinos encuentran en la cancha un alivio a las desdichas gubernamentales de su país; y pocos ignoran que el fútbol, junto a la lotería y las quinielas, es el gran factor de vertebración de la sociedad en España. Baste ver la inusual floración de banderas y las elevadísimas audiencias televisivas que ha arrojado la más grande ocasión futbolística que vieron los siglos.

Hay diferencias, cierto es.

El nacionalismo futbolístico no llega aquí, por fortuna, a los extremos ya habituales en países del otro lado del Atlántico. Si se gana, bien está; y si se pierde, no hay drama alguno. Hasta uno o dos días festivos habían previsto, en cambio, las autoridades bonaerenses en caso de victoria de los suyos.

Poco que ver la contención europea de españoles y noruegos con los excesos de Latinoamérica, donde el fútbol «no es una cuestión de vida o muerte, sino algo mucho más importante que eso», por decirlo en la original opinión de Bill Shankly.

La Roja, apoyada también por los azules, ha ayudado una vez más a diluir las anacrónicas pendencias entre rojos y nacionales en una redonda causa común. Que lo hiciese con buen juego y aun mejores modales es un motivo añadido para pensar que España es más europea a cada día que pasa: y no solo en la geografía, claro está.

Atrás, y mucho, queda aquel sudoroso país del ruido y la furia que tendía a resolver sus problemas por pelotas, incluyendo la de fútbol. Otros le han tomado el relevo, para su desgracia. Como en el cuento de Augusto Monterroso, ahora han descubierto que, al despertarse del sueño del Mundial, el dinosaurio seguía ahí.