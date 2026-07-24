Secciones

Es noticia
La aportación de Inditex para promoción y vuelosUn bulo en WhatsApp provoca el caos en BiciCoruñaRescate en la Torre de HérculesA Laracha, el gran polo del eclipse en la comarcaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directo
instagramlinkedin
Español apellidado Sánchez asegura que no es familia del presidente del Gobierno, por si acaso

Español apellidado Sánchez asegura que no es familia del presidente del Gobierno, por si acaso

Matías Vallés

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Español apellidado Sánchez asegura que no es familia del presidente del Gobierno, por si acaso

Matías Vallés

RRSS WhatsAppCopiar URL

El periodista Matías Vallés, adjunto a la dirección de Diario de Mallorca, realiza cada semana un análisis irónico de la actualidad. En esta entrega centra su videoanálisis en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, y la situación jurídica de su entorno familiar.

Un español apellidado Sánchez Sánchez ha decidido manifestar públicamente que no es familiar de Pedro Sánchez, por si acaso algún juez tiene previsto imputarle. Tras los procesamientos del hermano y la esposa del presidente del Gobierno, apellidarse Sánchez equivale a un señalamiento, y este linaje se vive con angustia según sus portadores.

TEMAS

Tracking Pixel Contents