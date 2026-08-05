Opinión
Así cae el mundo
Lo siento, me gustaría hablar de otros lugares, pero se hace imposible salir del universo Trump, cada vez más reducido, peligroso e irracional a partir de una guerra en Irán que le está hundiendo y que puede arrastrarnos a todos. Quería cambiar el régimen, ahora ya solo quiere venganza y anuncia la posibilidad de un ataque masivo. La guerra de Irán empuja a Trump al abismo, pero abre un escenario de caos en toda la región cuyas consecuencias son imprevisibles. Por segunda vez, el Congreso le ha dicho que la pare, que es ilegal y va contra la Constitución y que la mayoría del pueblo americano, no necesariamente afín a uno u otro partido, no le ve sentido.
Washington ya ha empezado a recibir los primeros soldados muertos y eso solo puede aumentar la crítica a una batalla sin justificación económica o geopolítica, más allá de la pleitesía absurda a la megalomanía criminal del líder israelí Binyamín Netanyahu. Por más que intente desviar la atención sobre la imposibilidad de conseguir un alto el fuego, amenazando con nuevos aranceles a medio centenar de países, la realidad es que las piezas del dominó regional de Oriente Medio van cayendo una a una y pueden llegar hasta el Sahel en África.
Palestina —no solo Gaza, también Cisjordania— sigue ocupada, asediada y masacrada por el ejército israelí; el alto el fuego en el Líbano es pura ilusión; Irán ha atacado Jordania, un país que pretendía mantener cierta neutralidad y ahora la guerrilla proiraní de Yemen ataca a los barcos que pasan por el Mar Rojo. Situados estratégicamente en la entrada del estrecho de Bab el Mandeb, controlan otra vía por donde circula el 12% del comercio mundial y la ruta de mayor tráfico entre Europa y Asia. Teníamos Ormuz bloqueado y ahora ya son dos estrechos. Hasta los socios árabes recelan de EEUU y empiezan a mirar relaciones más estables con países como Turquía, India y, sobre todo, China. En resumen, lo que no sucedía con las guerras en Siria, Afganistán o Irak, es la principal amenaza en Irán, donde un ataque masivo tiene potencial de convertirse en una guerra mundial.
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