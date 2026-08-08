Ceuta, un mar de dudas

Todos hemos visto las escalofriantes imágenes de la inmensa oleada humana que ha ocupado Ceuta. Sin embargo, pese a contemplar en directo como una masa de jóvenes cruzaba la frontera, aún hoy, casi una semana después, ignoramos qué motivó ese movimiento sincronizado de decenas de miles de personas. Hemos asumido que todo lo relativo a Marruecos es secreto así que son muchos los interrogantes pendientes.

¿Detectó el CNI a 90.000 personas —todas las cifras son aproximadas— moviéndose en el país vecino a nuestra frontera? Hay quien dice que nuestra inteligencia sí las detectó y que, incluso, alertó a Interior, pero el Ministerio de Marlaska no se dio por enterado. Cualquiera de las respuestas pone nuestra seguridad en entredicho.

¿Por qué no se colocaron en su momento las boyas y las vallas acuáticas que marcan la frontera y evitan la entrada a nado? Así lo especificaba la sentencia del Tribunal Supremo del 29 de junio, tribunal al que por cierto el presidente Sánchez culpa de la crisis. No debía de ser muy complejo. Tras la avalancha, unos operarios colocaron la barrera en apenas unas horas.

¿Por qué Sánchez, en su intervención del 31 de julio en Ceuta, pronunció 20 veces el sintagma «ciudad autónoma de Ceuta» y ninguna «la ciudad española de Ceuta»? Cualquiera diría que a alguien podía molestarle la palabra «española».

¿Qué sabe Marruecos del presidente Sánchez? Escondida en muchas informaciones, hay continuas referencias al sistema de espionaje Pegasus. Se sugiere que Marruecos lo utilizó para acceder al contenido del teléfono de Sánchez. ¿Está Rabat chantajeando a nuestro presidente con alguna información comprometida?

¿Por qué Sánchez en su alocución en Ceuta denunció «un ataque a la integridad territorial de España», pero en ningún momento dijo quién era el atacante? Para todos, menos para el presidente, parece obvio que el ataque estuvo propiciado por Marruecos.

¿Ha tenido algo que ver el llamado «efecto llamada» de la política migratoria del Gobierno? Es muy improbable. Tal vez ese efecto haya influido en el ánimo de algunos a la hora de tomar la decisión de cruzar, pero se habría producido progresivamente y no hubiera dado lugar a una acción masiva y coordinada.

¿Qué interés tienen las mafias, a las que Sánchez y Marruecos culpan de lo ocurrido, en que decenas de miles de marroquíes entren en España? Está claro que las mafias se lucran de los inmigrantes subsaharianos por transportarlos en pateras, pero ¿qué beneficio sacan de esto? Por cierto, dicen que también es culpa de las redes sociales, pero las redes no son nadie, ni nada, sin una mano que las maneje.

¿Por qué el Gobierno cambió de postura sobre el Sáhara y aceptó que fuera una región autónoma dentro de la dictadura marroquí? Son muchos los que lo atribuyen a un chantaje del rey alauí, pero no ha habido una explicación oficial.

¿Qué acordaron Sánchez y el presidente argelino durante la visita exprés del 20 de julio que puede haber provocado la ira de Marruecos? ¿Qué se esconde tras las palabras vacías «iniciar una nueva etapa»?

¿Por qué España se quedó sola ante una crisis de tal calibre? Ni la UE, ni la OTAN, ni ningún aliado movieron un dedo en ayuda de un ataque a territorio español. Se limitaron a mostrar su preocupación. ¿Es fruto del desacuerdo con las políticas de Sánchez? ¿Corre España el riesgo de quedarse aislada? ¿Por qué se llama a consultas al embajador italiano y no a la embajadora marroquí?

Y lo más importante. ¿Cómo se produjeron las en torno a cien muertes? En las imágenes apenas si vimos escenas de violencia. Dicen que murieron ahogados. Se han rescatado del mar algunos cadáveres, pero no sabemos qué ocurrió al otro lado de la frontera. Marruecos corrió una tupida cortina.

Son muchas preguntas que se merecerían, al menos, una de rueda de prensa —con preguntas, sin preguntas no es rueda de prensa— del presidente del Gobierno en la que no dejara dudas sobre una de las mayores crisis migratorias de nuestro país, sino la mayor.