El eclipse, una prueba para A Coruña

A Coruña disfrutará de un momento único en la vida este miércoles. El 12 de agosto de 2026 quedará para la historia como hace 114 años el 17 de abril de 1912. O como lo hará el 7 de mayo de 2627. Un eclipse total de Sol, como el que ensombrecerá la ciudad durante únicamente 76 segundos, entre las 20.28 y las 20.29 horas, supondrá una de esas oportunidades que se dan una sola vez en la vida. O en más de una vida porque el siguiente no se repetirá hasta dentro de 601 años. Demasiado jugoso para dejarlo pasar sin alzar la vista al cielo.

La ubicación en la franja de oscuridad total y su privilegiado emplazamiento en la costa ha convertido A Coruña en uno de los destinos más atractivos para vivir este 12 de agosto. Prueba de ello son las reservas en hoteles y restaurantes, en algunos casos con más de dos años de antelación; el elevadísimo precio que han alcanzado los alquileres de habitaciones y pisos; o la quíntuple escala de cruceros prevista en el puerto, que dejará una imagen inédita en los muelles. Y si el eclipse no supusiera reclamo suficiente, se jugará el trofeo Teresa Herrera entre el Deportivo y el Real Madrid.

El Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno auguran una avalancha de coruñeses y turistas en las calles esa tarde. Sin atreverse a dar una cifra previa de cazadores de eclipses, las 270.000 personas de aforo máximo en cuatro zonas principales reservadas para la observación —paseo marítimo en la Casa de los Peces y en el ascensor de San Pedro, O Parrote y el propio monte de San Pedro— dan muestra de la magnitud del evento. El eclipse supondrá, por tanto, una prueba de estrés para medir la capacidad de respuesta de A Coruña, y de los coruñeses, ante un acontecimiento global como el que van a vivir.

Durante las últimas semanas, la Delegación y la Subdelegación del Gobierno han intensificado las reuniones de seguridad con los ayuntamientos. En A Coruña, el Concello ha dictado un bando con todas las normas, prohibiciones y recomendaciones necesarias para esa tarde, para «disfrutar de esta experiencia inolvidable y evitar así riesgos innecesarios y molestias a los vecinos».

Con las playas de Riazor y Orzán como zonas de observación prioritaria «por su amplitud y por su proximidad al estadio», el Ayuntamiento ha previsto cortes de tráfico, aparcamientos disuasorios y un refuerzo en el servicio de autobuses desde antes del comienzo del eclipse, marcado para las 19.31 horas, y hasta poco después de su conclusión, a las 21.22.

Algunas normas son realmente novedosas, como la prohibición, entre las 20.15 y las 20.45 horas, coincidiendo con la fase total del eclipse, de usar altavoces, equipos de música o sistemas de reproducción sonora en la vía pública. O la obligación de que los locales de hostelería que instalen barras en su exterior permitan el acceso de los clientes a los aseos del local o, alternativamente, instalen un aseo público accesible. Esto último, por prosaico que parezca, está dirigido a evitar la imagen de suciedad generalizada que se vive habitualmente en la celebración de San Juan, como ha sucedido este año.

LA OPINIÓN, además, se ha volcado informativamente con este histórico fenómeno. A lo largo de las últimas semanas, el periódico ha explorado todas las vertientes del eclipse solar, en el compromiso de ofrecer todos los detalles que permitan disfrutarlo en las mejores condiciones y con la mayor seguridad.

Los mimbres, en forma de normas, informaciones y recomendaciones, están puestos ante el que, sin duda, será un acontecimiento recordado por todos quienes lo vivan. Queda ahora apelar al «sentidiño», a la convivencia, al respeto y a la tolerancia individual de cada uno para que el eclipse de Sol constituya un éxito para A Coruña. Y esperar que las nubes, la única variable que no queda en nuestras manos, se alejen el miércoles de la ciudad para que la experiencia sea total.