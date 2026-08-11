El año del eclipse

Ese día nos subimos al cielo para ver al Sol y a la Luna ejecutando un ejercicio que a todos nos sorprende. Han sido muchos los escritores y autores que, llegando ese día, han divulgado lo que va a pasar. Unos recomiendan las obras que han escrito o la de aquellos escritores que han observado unos fenómenos que no son muy comunes. Otros se han acordado de personajes como Carl Sagan, Isaac Asimov, Caravaggio y Rubens al reflejar en sus obras esa tensión entre la luz y la sombra tan propia de los eclipses.

En la Biblia, varios pasajes evocan la oscuridad del día.

En la Ilíada y en los textos mesopotámicos los eclipses aparecen como señales de los dioses.

¿Qué pasará cuando la Luna tape el Sol? ¿En qué debemos fijarnos? ¿Cuáles son las explicaciones por las que el próximo día 12 durante este mes de agosto la Luna cubra al Sol por completo?

En la península ibérica el último que se pudo ver fue hace unos 114 años. Para el escritor y científico coruñés Moncho Núñez Centella: «Que pase un eclipse total en el sitio donde tú estás es un privilegio».

¿Qué pensaría el emperador Octavio Augusto?

En el calendario gregoriano, agosto es el octavo mes del año y tiene 31 días comenzando con el signo astrológico de Leo y terminando en Virgo.

Se han visto, en ocasiones, luces en los cielos e incluso se ha interpretado qué son y qué no son, pero ninguna de ellas ha tenido la repercusión de este fenómeno que podremos ver el próximo día 12.

Quizás es lo que a muchos nos salva cuando la Tierra y la Luna se junten o tapen una a la otra mandando a los seres humanos una enseñanza de la cual todos tenemos que aprender.