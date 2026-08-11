Opinión | Crisis migratoria
Ataques de manos vacías
La respuesta española a la burda instrumentalización que ha hecho Marruecos de las vidas de miles de personas debe orientarse a dejar
de confiar la gestión de la frontera a este país no democrático
El pasado 30 de julio, de forma inesperada, más de 70.000 personas cruzaron la frontera en Ceuta, desencadenando una crisis. La pasividad del dispositivo marroquí obliga a preguntarse qué pretendía Marruecos y cómo debe responder España. Se ha descrito la situación como un «ataque», una «guerra territorial» o un «asalto». Sin embargo, estos términos pertenecen al lenguaje bélico y conviene matizar su uso.
Aunque las guerras actuales incorporan dimensiones híbridas —como la desinformación, los ciberataques o la amenaza de cortar los recursos energéticos—, la entrada masiva de personas desarmadas no constituye una declaración de guerra en sí misma, pero supone una vulneración de la integridad territorial. Quienes cruzaron la frontera buscaban oportunidades, ayuda o asilo y ni siquiera los incidentes o saqueos aislados consecuencia de la falta de atención humanitaria pueden constituir actos de guerra. Son, como mucho, faltas o delitos leves.
Lo que sí debería preocupar al Gobierno y a la sociedad es la vulnerabilidad estratégica de España. La elevada dependencia comercial y energética respecto a Marruecos fortalece la capacidad de presión de un régimen no democrático que ha demostrado utilizar la gestión fronteriza y a las personas migrantes como instrumento político para atacar o debilitar a los gobiernos españoles a discreción.
Por otro lado, que tantas personas se levantasen un día y de forma improvisada y sin tener un proyecto migratorio pensado y definido estuvieran dispuestas a dejarlo todo y jugarse la vida intentando entrar en España no es bueno para nosotros. Ello evidencia la enorme desigualdad existente entre ambas orillas, y alimenta la inestabilidad y la inseguridad.
La respuesta española a la burda instrumentalización que ha hecho Marruecos de las vidas de miles de personas debe orientarse a reducir la dependencia estratégica y disminuir la desigualdad en el nivel de vida entre ambos. Dejar de confiar la gestión de la frontera a un país no democrático como es el alauita y permitir que se pueda acceder a esta de forma segura sería un buen inicio.
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