Opinión
Lucha entre microorganismos
Frente a la creciente amenaza de las bacterias patógenas, científicos del MIT han encontrado un aliado inesperado: los bacteriófagos, virus capaces de reconocer, infectar y destruir bacterias de forma natural.
Los científicos han aprendido a reprogramar el ADN de estos virus, modificando sus instrucciones genéticas para que ataquen únicamente a las bacterias responsables de una infección. El resultado es una auténtica terapia de precisión, capaz de eliminar los microorganismos dañinos sin alterar las bacterias beneficiosas que forman parte de nuestro organismo. Esta estrategia podría revolucionar la lucha contra las infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos, un problema sanitario que crece año tras año en todo el mundo.
Además de su enorme potencial en medicina, estos virus «programados» podrían utilizarse en otros ámbitos, como el de la seguridad alimentaria.
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