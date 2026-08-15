Viviendo, conociendo y… asombrándonos

Tengan ustedes muy buenos días. Espero que estén bien y que los hados del destino les estén tratando fenomenal estos días. ¡Ojalá! Supongo también que han podido disfrutar del evento astronómico del año sin mayor problema, aunque es bien cierto que una parte de la ciudad lo ha tenido bastante más complicado por la presencia de nubes de última hora… Pero bueno, c’est la vie, queridos amigos y amigas, y es esa vida la que nos ha enseñado con contundencia que vale la pena quedarse con lo bueno de cada episodio de nuestras vidas, tratando de conjurar lo malo… Y si no se ha podido ver del todo el eclipse en algunas zonas, en toda su inmensidad e intensidad, seguro que ha habido otras cosas interesantes que habrán podido apreciar ustedes en tales momentos especiales…

En mi caso, tuve la oportunidad de admirar tal fenómeno astronómico en el bonito jardín de una casa sobre el mar, con unas setenta personas, y también de desarrollar una pequeña charla sobre la cuestión en los instantes previos. Bonito, pero para mí sobre todo —y esto ya lo hemos comentado aquí— por la excelente ocasión que el eclipse supone de acercar nuestro contexto telúrico y cosmológico a una sociedad demasiado lejos de todo ello en el día a día… Es bueno que seamos conscientes, por ejemplo, de la inmensa cantidad de energía que suponen las reacciones físicas de fusión en el Sol, pero también del papel de la Mecánica Celeste, bien conocido desde la antigüedad, y de nuestra extrema vulnerabilidad ante factores mucho más potentes que toda la especie humana y sus creaciones, por mucho que nos maravillen estas. No olviden ustedes que una de las teorías más aceptadas sobre cambios bruscos que llevaron a la desaparición de formidables especies tuvo que ver con la disminución drástica de la irradiación solar sobre La Tierra, después de varias erupciones volcánicas que implicaron una importante capa de ceniza en la atmósfera durante mucho tiempo…

Sí, somos vulnerables y la lógica de nuestro futuro pasa por una cierta unidad, mucho más allá de aspectos administrativos o políticos que, para muchos, son casi una religión. Solamente así podamos quizá soslayar las verdaderas amenazas y riesgos connaturales a la existencia de nuestra especie y de todas las demás, con una mentalidad mucho más abierta que la que con frecuencia exhiben las personas encargadas y delegadas por todos nosotros y nosotras para llevar a cabo las tareas de coordinación y gobierno, a todos los niveles. Solo con convicciones claras basadas en una fundamentación estrictamente apegada al conocimiento podremos hacer que las personas —todas ellas— tengan una existencia digna, apacible y comprometida con los demás y con el entorno. Pero las consecutivas derivadas de esta sociedad líquida y posmoderna, que abogan por la transformación completa de la categoría de ciudadanía en la de consumidores y consumidoras de experiencias, productos y servicios, es incompatible con ello… Necesitamos, para salir adelante como grupo, ciudadanos y ciudadanas como agentes activos de cambio, en un mundo cuya tendencia a la mínima energía y máxima entropía ya nos pondrá retos diversos delante de nuestras narices como para andar partiéndonoslas por una nimiedad, aunque la misma tenga que ver con acumular estampitas de esas que sirven para comprar y vender cosas…

En fin, queridos y queridas… Que todos nosotros y nosotras estamos concernidos por una magna Naturaleza a la que pertenece la lógica de los eclipses, que hoy parece tan de moda que hasta los influencer menos científicos hacen discursos emocionados y emocionantes sobre ellos… Bueno, me quedo con lo positivo y creo que es bueno que se hable de lo que en realidad importa, porque es parte connatural de nosotros. No olviden que todos y todas somos en realidad polvo cósmico, formados en última instancia por átomos de naturaleza casi inmanente, solamente transmutados por reacciones físicas, y no por una Química cuyo ámbito de acción empieza en el enlace, un escalón superior en términos de lo constitutivo de todo lo que nos rodea…

Seguimos, amigos y amigas… Disfruten de lo que queda de este verano ya menguante, en el que una sequía cada vez más contumaz puede aguarnos la fiesta, y fíjense en el juego de palabras… Luego vendrá el otoño, el culmen de la belleza, y el ciclo continuará... Pero bueno, para eso aún quedan unas cuantas columnas, si nada se tuerce y seguimos por aquí, admirando, escribiendo y conversando…