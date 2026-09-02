La primera impresión no miente

A todos nos ha pasado. Esa amiga que cae genial a todo el mundo, que es amable, generosa, que nunca dice una palabra fuera de lugar, y que sin embargo a nosotros no termina de convencernos. Lo disimulamos bien, sonreímos cuando toca, seguimos la conversación, pero por dentro hay una distancia que no logramos cerrar. No sabemos explicarlo del todo, y precisamente por eso nos incomoda: no hay un argumento claro al que agarrarnos, solo una certeza silenciosa que se resiste a desaparecer.

Muchos científicos llaman a esto intuición, y proponen una explicación tan sencilla como inquietante: nuestro cerebro reconoce patrones. Detecta en esa persona gestos, silencios o formas de mirar que ya vivimos antes, en alguien que nos hizo daño, y activa una alarma que no necesita palabras. No es magia ni corazonada gratuita, es memoria disfrazada de instinto. El cerebro no analiza, protege. Y su forma de protegernos es simple: no bajes la guardia, esto ya lo has vivido.

El problema llega cuando esa persona no es una conocida cualquiera, sino alguien que forma parte de la familia. Ahí ya no hay posibilidad de alejarse sin más. Hay que sentarse en la misma mesa en Navidad, sonreír en la misma reunión, fingir una cercanía que no sentimos, porque el vínculo de sangre parece obligarnos a un cariño que no siempre es real. Y así pasamos años enteros conteniendo una intuición que nadie nos permite nombrar en voz alta, porque cuestionarla se entiende casi como una traición a la familia.

No sé con certeza si la ciencia acierta al explicar así la intuición, ni si de verdad nuestro cerebro guarda un archivo tan preciso de quién nos hizo daño. Lo que sí sé, porque lo he vivido y he visto vivirlo a otros, es lo que ocurre cuando ignoramos esa voz. Cuando decidimos que estamos exagerando, que seguro son cosas nuestras, que hay que darle una oportunidad. Casi siempre, tarde o temprano, terminamos arrepintiéndonos de no haberle hecho caso.

Tal vez la primera impresión no sea infalible, y sin duda todos merecemos el beneficio de la duda. Pero hay una diferencia entre el prejuicio y la intuición: el primero nace de lo que no conocemos, la segunda de lo que, de alguna manera, ya hemos vivido. Aprender a distinguirlos, y sobre todo aprender a no silenciar la segunda solo por incomodidad social, puede ahorrarnos mucho dolor. Escuchar esa vocecita no es debilidad ni desconfianza gratuita: es, muchas veces, la forma más honesta que tenemos de cuidarnos.