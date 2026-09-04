Los ciclos de la vida

Metido en uno de esos atolladeros de agosto de los que quieres salir haciendo lo que sea, pero no tienes nada que hacer porque estás en un lugar casi fantasma, propuse a mi tía y uno de mis primos forzar la puerta de la vieja casa de mis abuelos, en Vilardevós, a ver qué encontrábamos. No fue necesario romper nada: resultó que mi tía tenía llave. La casa permanecía cerrada y abandonada desde la muerte de mi abuela, hace casi veinte años, así que nos impactaron la suciedad y el olor al empujar la puerta. Cuando el cuerpo se acostumbró —el cuerpo se acostumbra al asco quejándose y exagerando—, empezamos la búsqueda del tesoro que sabíamos que no había. Pero que lo supiésemos no nos detuvo. El paso del tiempo desde que no habíamos vuelto por aquella vivienda podía haber fabricado objetos de valor de la nada. La misión de la nostalgia es reasignar interés a las cosas que carecen de él. De hecho, apenas entré en el salón y vi las antiguas gafas de mi abuelo sobre la repisa de la chimenea, de un carey tirando a amarillo, me lancé a por ellas. Llevaban allí, sin usar, como recuerdo, desde septiembre de 1989, cuando murió mi abuelo. «Para mí», dije. «Y las de la abuela también», añadí, cogiendo las que había al lado.

Entré en una especie de bucle y empecé a arrojar a un montoncito cosas que quería quedarme, como un libro de meditaciones sobre la vida y las virtudes de la Virgen María, una novela de Isaac Bashevis Singer titulada Enemigo, unas tijeras, las esquelas de mis dos abuelos publicadas en la prensa, y documentos absurdos, como recibos de la contribución, sellos de la Seguridad Social o postales de Guadalajara. No pude resistirme a un portarretratos con una foto del tío Cuco, como apodaban a un hermano de mi abuela. Era una leyenda en la familia que se había hecho rico en Brasil cuando él y su mujer heredaron la fortuna del matrimonio para el que trabajaban como criados. Pero la leyenda le vino por dormir de vez en cuando en el cementerio para custodiar el café de contrabando. La noche que tocaba, bajaba feliz al camposanto, movía un poco la lápida, cerraba y se ponía cómodo, a la espera de que viniesen a recoger la mercancía. Así varios años.

Cuando regresé a Ourense esa tarde, y estudié detenidamente el botín y dónde iba a depositarlo —y qué iban a pensar en casa al verlo—, reparé en que poco antes de irme de vacaciones, había caído ya a otro de mis bucles, en esa ocasión de dinámica opuesta. Muchas cosas a las que en el pasado había concedido cierto valor, y que me empeñaba en conservar, acabaron a lo largo de julio en la basura, después de tomar conciencia de que no servían para nada y se habían vaciado de significado. Quizás romper o tirar —igual que acumular— tampoco sirve de nada, en el sentido de que no es útil y a veces hay que reponer el quebranto o lidiar con el arrepentimiento. Pero en los primeros segundos, te libera, te deja a gusto, etéreo, y genera un hueco que aprovechas para colocar tus nuevas pertenencias, a las que en el futuro les espera también el contenedor. Los ciclos de la vida.