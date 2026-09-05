Ceuta, en medio de un embrollo global

¡Buenos días, queridos y queridas! 5 de septiembre ya, un día que me trae recuerdos personales en relación con seres queridos que ya no están físicamente entre nosotros, pero que sí siguen muy presentes, y la actualidad y la vida continúan. Ya les conté que yo estoy estos días pendiente de hospitales y de lo que en ellos se dirime, por aquello de las cosas que nos acontecen en nuestras vidas, pero gracias a la maravillosa maquinaria sanitaria de la que nos hemos dotado, y que hay que acompañar y mimar, las cosas van pintando bien... ¡Seguimos!

Pero por ahí, mucho más en conjunto, las cosas se dibujan con claroscuros importantes. Toda la crisis migratoria orquestada en Ceuta con intereses concretos, de los que ya hemos hablado, sigue su recorrido mediático y político, con cada uno arrimando el ascua a su sardina y tratando de sacar provecho por ello. Como en tantas otras ocasiones, no parece ser aquí tan importante el bien común como las veleidades de los unos y de los otros, sus apariciones y desapariciones estrella y el hacer marketing, mucho marketing político mal planteado, que de eso va ahora sobre todo la cosa pública...

Como en tantas otras cosas, no parece ser aquí tan importante el bien común como las veleidades de unos y otros

Pero miren, la realidad es la que es. Y esta tiene varias patas, de las que me gustaría hablar sucintamente ahora. De lo más importante, el comprender la natural preocupación de las y los residentes en la ciudad autónoma, que han visto desequilibrarse bruscamente su día a día. Pero, por otro, sin que esto sea aprovechado por determinadas fuerzas políticas y sociales de corte xenófobo para socavar el apoyo al hecho migratorio, con explosiones de odio en toda España. Es evidente que esta crisis ha sido diseñada con la participación de elementos externos con el ánimo de desestabilizar la política nacional —y, en particular, al Gobierno— y exacerbar aún más el clima de crispación y polarización existente, ante la inminencia de citas electorales donde empieza a parecer que todo va a valer... Y entonces, en ese contexto, es fácil hacer un totum revolutum, mezclar churras con merinas y empezar a escuchar cantos de sirena hacia opciones radicales y contrarias a los derechos más elementales de las personas. Esto que digo tampoco quiere expresar una suerte de barra libre para un lío continuo en las calles de Ceuta o de cualquier otro lugar del país, por supuesto, pero tenemos que ser muy cautos para no dar mensajes que puedan llevar a la radicalización y a la falta de sosiego. Lo que está claro es que necesitamos a las y los inmigrantes y ellos, en este momento de la geopolítica y de la economía global, también nos necesitan a nosotros. Tenemos que saber adaptarnos todas y todos, siendo conscientes de que aquí tenemos valores consolidados apegados a los derechos humanos y respetuosos con las personas y absolutamente irrenunciables, y sin ceder ni un milímetro en tal planteamiento... Y si alguien tiene que ser especialmente escrupuloso en tal tarea es todo aquel que desempeñe un rol relevante en la actualidad social y política, incluido el de estar en la oposición.

De todos modos, no perdamos el foco. El Aeropuerto de Barajas sigue siendo el principal foco de entrada de personas que se quedan de forma irregular en España, y todo lo demás a veces es secundario a nivel de números. No desde el punto de vista del drama personal y moral que supone el naufragio de cayucos y pateras u otras modalidades igualmente peligrosas e inseguras, como la llegada a nado a Ceuta de decenas de miles de personas, con un importante número de fallecidos y heridos. Pero, repito, es natural que las personas que viven desesperadas bajo el yugo de la necesidad o de la opresión se acerquen a nosotros y, además, les necesitamos. No pongamos puertas al campo bajo un falso paradigma de racismo o cualquier tipo de superioridad impostada. Y no busquemos tensar al máximo la convivencia para sacar de ello tajada, porque tal bomba de relojería nos estallará a todas y a todos, y nos puede hacer mucho daño... Y luego, destruido todo, reconstruir es siempre muchísimo más complejo y largo.