Ceuta: Sánchez, pecado mortal

Ceuta ha marcado el verano. Es el gran problema de Sánchez. Y de España. El telón de fondo es muy complejo, pero el pecado mortal del presidente es haber dejado que Ceuta sea un polvorín. El Gobierno no podía irse de vacaciones. El Estado de alarma siempre es factible, al menos para el Consejo de Ministros.

¿No se podía decretar antes el mando único y tomar las urgentes medidas de apoyo económico? Ha sido una colosal insensatez dejar a los 80.000 ceutíes con una ciudad ‘okupada’ por 8.000 inmigrantes (al parecer, 2.000 menores), con la lógica irritación, el miedo a los «invasores», la vida paralizada y una angustia creciente ante el futuro. ¿Podía, al final, Marruecos tragarse Ceuta? Poco probable, excepto para quienes durante todo julio — y aún hoy — han sufrido una pesadilla que trastoca su vivir diario y todos sus planes.

¿Por qué esta dejadez que tenía que llevar al presidente Vivas a la exasperación, cuando el Gobierno no hacía gestos visibles de existencia? ¿Bolaños es el «ministro para todo», pero Sánchez acumula todo el poder y no hay un vicepresidente que no sea sectorial? Los primeros días quizás el Gobierno tenía la ilusión de que, retornado el 90%, el 10% restante también se iría. Por eso el ministro Albares —tan dado a hacer de Albares — dijo que todos, todos, volverían a Marruecos. ¿Pero, luego? Hoy quedan unos 8.000 y el crédito de Sánchez —ya agrietado— se está hundiendo en el pantano.

Aunque el problema de fondo —no el urgente e inmediato— es otro. Marruecos siempre ha sostenido que Ceuta y Melilla son suyas, pero las relaciones con España, nunca óptimas, han sido aceptables. El futuro quedaba entre paréntesis y en el «mientras tanto» somos su primer socio comercial, el tercer inversor europeo y hemos subcontratado —no España sino Europa— la contención de inmigrantes. Hemos levantado sendos muros —como Israel— en Ceuta y Melilla, pero son solo tigres de papel si los «securatas» marroquíes no impiden que sean asaltados. También por los subsaharianos. La periodista Lucía Méndez —no una experta del CNI— dijo el pasado domingo: se ha visto que Marruecos puede ocupar Ceuta sin disparar un tiro. Y Sánchez coincidió el jueves: la policía española hizo bien en no disparar contra una multitud. Todo habría ido a peor.

A Marruecos no le interesaba «la invasión» porque depende mucho de España y de Europa. Prueba, el día después ayudó al retorno del 90%. Y un portavoz de Bruselas afirma que le sigue creyendo «un socio estratégico importante en política migratoria». Entonces, ¿qué ha pasado? Se sabe poco, pero la estúpida sentencia del Supremo (los que entren a nado son intocables), la reciente y masiva regularización, sus tergiversaciones por las redes sociales (¿quién las maneja?), y la colaboración de ciertos «servicios», pudieron generar una gran avalancha. Y Marruecos miró hacia otro lado. No quería reprimirla —tienen elecciones el día 23—, ni contrariar a «servicios amigos». Y quizás alguien pensó en dar «un toque». Pero rectificaron. Como ante la amenaza del 15 de agosto.

Además, a España no le conviene agravar la crisis porque tenemos subcontratada —desde hace muchos años— la protección del muro «creciente» y porque el nacionalismo es el pegamento del régimen de Mohamed VI. Si subimos la tensión, también aumentará la presión para que el régimen marroquí plante cara a «la potencia colonial». A ninguno de los dos gobiernos le conviene que la crisis se enquiste y vaya a más.

Eso sí, hay que volver a marcar territorio. Y la visita de Felipe VI a Ceuta tranquilizaría a la ciudad y dejaría claro que España no negociará ninguna soberanía. Pero se debe hacer con tiento, no con el «arrojo» con que Sánchez lideró la protesta contra el genocidio de Gaza. Lo dijo Lord Palmerston, «Inglaterra no tiene amigos sino intereses».

¿La oposición? En el purgatorio. Para que Marruecos te respete no se puede exigir —Abascal— que el presidente sea juzgado por traición en el Supremo. Ni esperar —Feijóo— que pase algo así tras las diligencias de la jueza Tardón. Y si se desea ayudar a Ceuta, tras manifestarse hay que facilitar que los menores —que no pueden ser expulsados— sean acogidos en la península.

Salvo que Abascal consiga una bula papal para lo contrario.