Lea este artículo entre dos piezas sobre la crisis de Ceuta, y entenderá mejor que "monarquía trasnochada" suene a redundancia. Hablar del rey de Noruega en abstracto equivale a sumirse en la neblina de Frozen, con sus renos y sus princesas estereotipadas. Por desgracia, al introducir en el reparto a la reina consorte Mette-Marit y a su retoño el violador Marius, recién salido del casting de El rey de los vampiros, el argumento evoluciona hacia la versión para adultos poco exigentes de la película que infantilizó a los niños nacidos en la pasada década.

Al frente del tinglado de porno suave de Frozen se ha colocado Haakon VIII, menos conocido que sus familiares de vida disipada. Qué tiempos, en que su mayor preocupación curricular hubiera sido el mestizaje como hijo de la plebeya reina Sonia. Hoy debe rezar a diario para que no le encarcelen a otro familiar.

Cabe disipar desde el principio la falsa impresión de que Noruega siempre estuvo allí, como espinazo de Escandinavia. Al revés, Haakon VIII es solo el cuarto monarca desde la escisión de Suecia en 1905. Su padre Harald I reinó 35 años y fue el más efímero de la dinastía. Con estas marcas, habemus regem hasta más allá de 2060, si sobrevive a sus propios familiares.

Al pobre Haakon VIII solo le falta un envenenamiento, disculpen el rubor entre quienes un día citamos a su hermana Marta Luisa de Noruega como posible esposa de Felipe VI. Tal vez no se trataba de la elección ideal, porque acabó enlazada con un chamán indefinido que parece recién salido del casting de Sinners. Algún día se deberán evaluar científicamente las lesiones irreversibles que causa la monarquía, incluso entre sus miembros más azulados.

Se acertó a medias con la novia noruega de Felipe VI, porque acabó muy enamorado de la también nórdica Eva Sannum, que aparece en esta página porque asistió a la desdichada boda del entonces príncipe Haakon. El heredero español y su novia del momento llegaron por separado, la joven de azul y con un décolletage hasta la cintura que debió espantar a Sofía de Grecia, en el ejercicio de acompañante oficial de su hijo.

No es exagerado afirmar que la boda de Haakon VIII frustró uno de los posibles matrimonios de Felipe VI, antes de que encontrara a su amor definitivo y también plebeyo, al igual que todos los protagonistas de esta historia. Tal vez el contrayente noruego también hubiera deseado una segunda oportunidad, porque Mette-Marit figura en centenares de comunicaciones con Jeffrey Epstein, que está muerto pero parece recién salido del casting de Satanás. Es la enésima humillación del rey recién coronado a costa de su mujer, pero apuesten a que no será la última.

La esposa del actual rey de Noruega le susurró aduladora al pederasta más famoso del mundo que "le haces cosquillas a mi mente", nadie dijo que el sexo en bruto fuera ajeno a la pretenciosidad intelectual. La espera del trono concede tanto tiempo libre que Mette-Marit se convirtió en la asesora matrimonial de Epstein, presuntamente fallecido de un suicidio asistido.

La esposa de Haakon VIII aconsejaba a Epstein que "París es bueno para el adulterio", pero que las 'Scandis', literalmente , son "mejor material para fabricar una esposa». A excepción de la irreprensible Mette-Marit, que por sus galanteos con el magnate estadounidense se convertía en la equivalente a Andrés de Inglaterra entre los Windsor.

Ambos representantes de casas reales tuvieron que cantar la palinodia en entrevistas televisivas, donde Mette-Marit salió mejor parada que el hermano de Carlos III. Se sospecha que el hijo de Isabel II suministró información privilegiada a su amigo americano pero, ¿a quién le interesaría contactar con la esposa de Haakon VIII? Por simplificar, Noruega es el país más rico del mundo, con un fondo soberano que España solo sabrá imitar. El perverso y fascinante Epstein seducía con igual a fuerza a un Clinton, un Woody Allen, un Noam Chomsky o un miembro de una familia real. Todo el mundo tiene un rey a su alcance si puede pagarlo, repasen la biografía del penúltimo monarca español.

Alguien recriminará que el jefe de Estado noruego merezca incluso menor atención en esta humilde aproximación que su esposa, hoy enferma y sometida a un trasplante. Dejemos que la jerarquía sea establecida por el infalible Mister Google. Allí se nos informa de que Mette-Marit atesora 25 millones de páginas, por 17 de Haakon VIII y únicamente después de la coronación.

En fin, el neutro Haakon VIII será un digno sucesor de su padre, y solo aquí puedo hablar con conocimiento de causa, después de haber pasado una tarde entera con Harald I. Sonreía y bebía, bebía y sonreía, ni se imaginaba la familia que iba a tocarle en suerte.

Fuente: Diario de Mallorca