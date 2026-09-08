Entonces, ¿qué hacer? (¡Habla memoria!)

En las pocas horas que han transcurrido desde la aplastante victoria de Alternativa por Alemania (AfD, el partido de muy, pero que muy extrema derecha), he visto a politólogos, comentaristas, articulistas, analistas y ciudadanos en general mesarse los cabellos y asombrarse de que, lo que estaba a punto de ocurrir, haya ocurrido finalmente. Como se dice mucho ahora: «en fin, para sorpresa de nadie…», etcétera. Las encuestas dijeron que ganarían, que sería la primera victoria significativa del partido ultra, más allá de algunas concejalías o así, y efectivamente han ganado. Tienen el poder de una región, por pequeña que sea, al alcance de la mano, y algunos periódicos, como el New York Times, hablan de un evidente presagio que se cierne sobre Europa. Pero, por lo demás, la vida sigue. Aquello que dicen que dijo Franco, sin percatarse de su significado, «estábamos al borde del abismo, y al fin hemos dado un paso hacia adelante», quizás vuelva a tener todo el sentido.

Es una paradoja que intelectuales y comentaristas (salvo alguna cosa) hayan visto como un peligroso aviso para navegantes esta victoria de AfD, mientras una parte significativa de la población ha decidido votar en su favor (porque así ha sido), y los seguidores actuales de Farage, Le Pen, Meloni (ahora con un nuevo partido a su derecha, por si andábamos escasos), incluso los de la ultraderecha patria, no parecen moco de pavo. Hay, de pronto, una gran zanja que separa a ese pensamiento humanista, elaborado, complejo, o sea, lo que se daba por hecho en Europa, de una especie de pensamiento ‘fast food’, fruto de la frustración (no mayoritario, de acuerdo, no como en Sajonia-Anhalt, al menos por ahora), que parece apoyar ideas mucho más elementales y directas, sin mucho arropamiento intelectual, que casan muy mal con lo que hemos venido considerando vivir en una democracia moderna. Se ha producido una clara fractura entre el pensamiento popular y el pensamiento de lo que precisamente estos partidos, con los trumpistas a la cabeza, llaman despectivamente «las elites intelectuales». Por increíble que pueda parecer, está triunfando la idea de que hay que oponerse al pensamiento complejo porque sirve para embaucar a los electores y disfrazar la realidad real. Lo mismo que triunfa la idea de que hay que oponerse a la ciencia y sus dictámenes sobre el cambio climático, o sobre ciertos aspectos médicos, o sobre los combustibles fósiles. Todo eso incomoda: así que fuera.

Se está perdiendo la carrera de la información y seguramente también la de la formación. Y en lo tocante al lenguaje, parece tener éxito lo que decía Humpty Dumpty: «cuando yo uso una palabra, significa lo que yo decido que signifique: ni más ni menos». ¿No les parece una afirmación digna de Trump? El afán del presidente norteamericano por renombrar las cosas, aviones, torres, golfos, lagos, lo que sea, aunque resulte risible, tiene su sentido: él quiere poner nombre a la realidad (a veces su propio nombre, porque el ego es difícil de domar). Él es el señor de las etiquetas. Sueña con ser el dueño de los mapas. Quiere ser como el dios que puso nombre a los animales. Puede que un día todas las cosas allí se llamen América, o lleven América como coletilla. Trump cree que, si pones el nombre a algo, es tuyo.

La pregunta es qué hacer ante la deriva de Europa. Ante la deriva del mundo. La memoria debería hablar. Pero me temo que la memoria ha muerto, o quizás se la estamos dejando a la IA. Todo parece tan remoto que algunos lo niegan. Todo el dolor y todo el terror parecen cubiertos por el olvido interesado. Todo es ya presente. Ningún tiempo pasado fue mejor…, pero quizás sí fue peor. La victoria anunciada de AfD ha escandalizado a muchos, pero no a la mayoría que ha votado. Y ha sucedido en el país que más temía reencontrarse con su pasado. ¿Desconocimiento, desmemoria, venganza contra eso que llaman la política tradicional? Existe un extraño aire revolucionario que parece complacerse en hacer saltar los goznes que protegen las puertas de la democracia. Si encuentras una población escéptica, incómoda, o decepcionada con las propuestas incumplidas, es muy fácil vender lo simple y lo superficial como la solución rápida para todo. Y culpar, por supuesto, a los intelectuales. Lo complejo tenía el prestigio de lo elaborado y meditado. Tenía el prestigio de los matices, que son la esencia de la libertad. Ahora se presenta como un incordio, como algo que daña la acción directa. El nuevo autoritarismo quiere ejercer sin muchos remilgos. Entonces, sí, ¿qué hacer? ¿Estamos en la antesala de la derrota de Europa?