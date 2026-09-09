PISA y las cosas de la educación

Buenos días, amigos y amigas. Hoy, 9 de septiembre, comienza el curso escolar 2026-2027. Esa ya podría ser una buena razón para dedicarle la columna de hoy al apasionante y complejo mundo de la educación. Pero la actualidad, está vez como una sonora bofetada, ha venido pidiendo paso por sí sola. Y es que el último informe PISA sobre la educación, conocido ayer y elaborado con datos de 2025, ha arrojado unas cifras y afirmaciones que no pueden dejar a nadie indiferente, con una clara y significativa caída del nivel educativo en todo el país. Algo de lo que Galicia tampoco se salva, con una comprensión lectora para los niños y niñas de la comunidad de 15 años similar a la que en 2015 tenían con 12. Demoledor...

Hasta ahí el titular sobre el resultado del informe, con todas las reservas que ustedes quieran pero conscientes de que arroja una realidad dura. De acuerdo. Lo que me parece raro es que, dicho esto, alguien pueda sorprenderse, vista la deriva de la cuestión educativa en el país, el escaso interés real de la ciudadanía española por el conocimiento y el papel de este último en el conjunto de la sociedad. Lo extraño, sí, es que ahora haya quien se rasgue las vestiduras, cuando esta es la crónica de una muerte anunciada, con sucesivas baterías de leyes pobres en sus planteamientos y cada vez más complejas en lo formal, que han venido a conseguir que hoy sea posible titular sabiendo mucho menos que antes, e incluso renunciando de forma expresa a los conocimientos y las competencias relacionadas con materias concretas.

Sí, la sociedad está inmersa hoy en la cultura del envoltorio, en la titulación por la titulación, pero sin ser crítica y ambiciosa en cuanto a qué hay y qué no detrás de cada aprobado. ¡Eso sí, que no falten abundantes y glamurosas ceremonias de graduación! Hoy ya no funciona aquello de que cada nivel educativo se corresponde con un cierto umbral de conocimiento, sino que las triquiñuelas legales son tantas, que puedes pasar curso por imperativo legal e incluso titular por una serie de condiciones y características que están bien lejos de haber superado los contenidos reales de ese período. Sí, amigos y amigas, hoy aprueba todo el mundo, prácticamente, no repite curso nadie a no ser que se empeñe en ello y, al final, lo que queda desvirtuado, descafeinado, lastimado y banalizado es un conjunto de titulaciones, como la de la ESO, cuya consecución muchas veces

llega a ser más empeño del profesorado y de la familia que de otra cosa... Créanme, porque sé de lo que hablo. Y esto, aviso, no tiene nada que ver con el necesario enfoque de atención a la diversidad, que es otra cosa.

Dar herramientas diversas sí, convertir todo en una absoluta coladera no...

Hay muchas cifras en el informe que corroboran lo que digo, pero no me quiero perder en ellas. Mírese usted esos datos si son de su interés, y verá que me quedo corto en mis apreciaciones sobre el desastre acaecido. Lo que más me importa a mí es qué podemos hacer para cambiar esta tendencia e intentar situarnos en una senda de calidad. Y lo que me sale, a la postre, es lo que hemos hablado aquí muchas veces en este y otros muchos contextos... Lo que nos hace falta es entendernos, queridos y queridas. Lo que nos hace falta son consensos... Las últimas leyes educativas en España —y, en particular, la Lomloe— tienen muchas carencias. Pero si hay una que destaca sobre las demás es su construcción y puesta en marcha desde solamente una parte del arco político o, lo que es lo mismo, del de representación de la ciudadanía. Sin consensos ni puestas en común y muchas veces, también hay que decirlo, de la mano de reputados «gurús» y entendidos muy teóricos, pero que no viven en la propia trinchera de la praxis profesional. Sin que se hable, se lleguen a acercar posturas entre los unos y los otros, y se alcance un punto de vista compartido que pueda satisfacer razonablemente a todas las partes. No. Aquí llega uno, y monta su Ley. Le gana el de enfrente, y va a por la suya. Y, así, todo es improvisado, privado de una reflexión más pausada y fruto de una visión previa ampliamente compartida. Y, claro, de tales barros, estos lodos. Algo que ni sorprende ni va en contra de lo que gran parte del profesorado sabe y dice en voz alta. ¿Que los resultados de PISA van mal? Claro. ¿Horrible? Pues también... Era imposible que las cosas fuesen de otra manera.

Ah... como posdata, sepan ustedes que también hace falta mucho dinero para hacer estas cosas bien. El gasto público en educación del conjunto de las administraciones españolas

—oscilando entre un 4% y un 5% del PIB— es uno de los más magros de los países de la OCDE...