La huelga de servicios máximos

Me dirijo a la puerta del colegio en el primer día de clase con los dos críos colgados de mis manos cuando me asalta una sospecha: ¿y si me están llevando ellos a mí para aparcarme durante seis horas? No sería tan raro. Al menos no tanto como una huelga convocada en el primer día del calendario escolar.

El parón en el debut es irónico y paradójico. Reparo en ello cuando entro con la niña, que empieza primaria, y veo el vestíbulo lleno de profesores con sus camisetas reivindicativas. Es irónico y es paradójico por lo que sienten ellos y también los padres. Por un lado, la mayoría ha priorizado la acogida de los niños en un día tan clave, así que han puesto a los alumnos por encima de sus reivindicaciones. Los servicios de mínimos son máximos. Por el otro, los mismos padres que no entienden por qué el sector monta huelgas podrían analizar su urgencia por dejar a los niños: si ellos no pueden soportar el verano (24/7 controlando a uno o dos críos, con su genética y su amor) un segundo más hoy es el día para que se planteen si la lucha por ratios es pertinente, porque esta gente cuidará a unos 20 que no llevan sus apellidos. Solo tendrían que multiplicar por diez su agobio.

El tema, claro, es más complicado. Es obvio que es delirante el encaje de la rutina adulta con las extensiones vacacionales de los retacos. Y todos recibimos con asombro el anuncio de huelga el primer día. Los taxistas paran en ferias y congresos, pero que los ejecutivos guiris no lleguen a tiempo a una comilona no es, en fin, tan grave como que los críos no entren en el curso con buen pie. Lo que ha quedado demostrado el primer día es que la vocación del maestro suele estar a menudo por encima de su propio bienestar, de lo que se deduce que si protestan el resto del año es porque tienen razones de peso para hacerlo.

Sin embargo, muchas huelgas docentes se despachan con la risa airada de quien critica sus vacaciones demasiado largas. Mis padres eran maestros de escuela y puedo decir que las necesitaban. Cuando estábamos por ahí, siempre sabían reconocer si otra persona en el mismo comedor o autobús era maestro. Se lo veían en la cara. Eran como expresidiarios detectándose, pero sin necesidad de lágrimas tatuadas o saludos de moteros. Otra paradoja: «Pasa más hambre que un maestro de escuela», se decía antes, aunque ya entonces se les consideraba un poco vividores. Por eso nunca he entendido a una sociedad que no coloca a docentes y sanitarios en lo más alto.

En el vestíbulo vuelvo a pensar en el trueque. ¿Y si ahora nos quedamos los padres como alumnos? Devueltos a la escuela, como el Ferdydurke de Gombrowicz, tendríamos que sentarnos en sillas de enea, colorear mandalas y hacer restas con cubos de madera. También leer textos. Quizá, a la luz de los lamentables resultados del informe PISA, que hablan de un apocalipsis en la compresión lectora de los menores, nos toque a nosotros ir al cole para subir la media. Aunque sospecho que los adultos tenemos el mismo problema de dispersión tecnológica y de comprensión del mundo.

La otra opción es que nos quedemos, pero como profesores. Quizá así entendiéramos sus razones. Sobre todo este otoño, durante el que urgen acuerdos

(y eso dependerá mucho de las instituciones) para no perder 20 días de clase en un país que ya no comprende lo que pone en una etiqueta de Fructis o en una novela de Michael Ende o en una caja de cereales o en un programa electoral.