Leer es cosa de mayores

Los chavales han dejado de leer, que es una forma de felicidad y también de independencia. Así lo constata, al menos, la OCDE, organización que examina de esa y otras materias a los sistemas educativos de noventa países.

Más de veinte puntos han bajado desde el último examen las destrezas de los alumnos en lectura y en matemáticas, lo que equivale a un curso escolar de retroceso. Se trata, según los autores del Informe Pisa, del nivel de rendimiento más pobre jamás observado hasta ahora en el mundo.

Preocupa ante todo la lectura, que los colegiales han abandonado para centrarse en las pantallas del móvil. Es normal esa inquietud. Si uno no lee, pierde la base necesaria para el aprendizaje de

la mayoría de las disciplinas, incluidas las de ciencias, según apuntan los supertacañones de la OCDE. Y razón no les falta.

Esto se veía venir, aunque no quisiéramos verlo. Cualquier rapaz —y no tan rapaz— invierte la mayor parte de su tiempo de ocio, cuando no de colegio, en pasar de un vídeo a otro en TikTok o Instagram. Esa técnica del scrolling infinito daña irremediablemente la capacidad de concentración de quienes la practican.

La lectura se resiente, como es natural. Cualquier texto de más de nueve o diez párrafos pasa a ser un rollo macabeo arduo de descifrar por los usuarios de las pantallitas. Imposible parece ya que no se rindan ante la ciclópea tarea de enfrentarse a las páginas de un libro.

Justamente eso es lo que reflejan los números de la OCDE, que son, en efecto, un verdadero número. Hasta 28 puntos han bajado de promedio los países miembros de la Organización en comprensión lectora. Muchos estudiantes han perdido, en consecuencia, la capacidad de entender un texto de cierta longitud.

Aquí nos fijamos, lógicamente, en los descorazonadores resultados de España, pero conviene advertir que se trata de una epidemia de alcance mundial. Incluso Alemania ha registrado los peores resultados de su historia, lo que acaso guarde alguna relación con la crecida de la burricie neonazi en un país que pasa por ser la locomotora de la Unión Europea.

Aun así, el propio Gobierno admite que el rendimiento de los colegiales españoles es significativamente inferior al promedio de la OCDE y, algo menos, al de la UE.

Aparentemente, la lectura ha quedado reducida a vicio solitario propio de gente mayor y, en particular, de las mujeres, que son las que de verdad sostienen el mercado editorial en este país (y acaso en otros).

Decía el visionario Ray Bradbury que hay dos cosas con las que uno se puede acostar: una persona y un libro. A falta de otros, quizá fuese esta asociación entre sexo y lectura un buen reclamo para avivar el interés de los chavales por las letras. Pero a ver quién le quita el cascabel al móvil.