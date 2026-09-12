De la extrema importancia de la limpieza y sus artífices

¡Tengan ustedes una muy buena jornada de 12 de septiembre! Ya ven, parece que fue ayer cuando hablábamos de los últimos días de agosto y, a poco que nos hemos descuidado, en nada estaremos en el ecuador de este mes de septiembre. De ahí a las uvas y los Reyes Magos hay dos telediarios, o uno y medio, ya verán. Pero como la actualidad siga tan desbocada como la que estamos viviendo, con titulares que anuncian el averno cada día en términos de polarización política y social a nivel nacional y global, ya empiezo a dudar que lleguemos indemnes allá...

En fin, la vida sigue y hoy quiero hablarles de un tema que a mí me parece verdaderamente importante, pero al que muchas veces se le mira por encima del hombro, con cierta condescendencia o incluso con aires de superioridad, dependiendo de dónde venga tal mirada. Craso

y completo error, porque creo que en tal cuestión está la base del éxito de mucho de lo que

hacemos y de lo que somos, en todos los ámbitos. Queridos y queridas, hoy les hablaré de la limpieza y sus artífices, claro signo de desarrollo y en la base de la pirámide de cualquiera de los emprendimientos humanos de hoy en día, sin ambages y sin paliativos...

Es por eso que las personas que trabajan en ese sector, casi siempre con condiciones laborales no demasiado buenas, tienen todo mi reconocimiento y simpatía. Limpiar los espacios y edificios comunes es fundamental para que el conjunto de la sociedad pueda llevar una buena vida, y eso tenemos que entenderlo todas y todos, con independencia de a qué nos dediquemos. Y, ¿saben por qué? Porque muchas actividades que consideramos «de rompe y rasga» y de relumbrón quedarían totalmente al pairo si no hubiese quien abordase, desde la trinchera y con guantes y fregona, la completa preparación del espacio en el que se desarrollan. Y eso sirve tanto para un quirófano de última generación donde se verifiquen trasplantes como para la sala blanca más inmaculada que se puedan ustedes imaginar, donde los chips y otros componentes electrónicos se ensamblen para ser utilizados en los desarrollos más increíbles que alguien haya diseñado, y que goce de gran predicamento social.

En uno y otro caso, y en muchos más, la tarea de limpieza es clave y muchas veces se desarrolla de forma sigilosa y sin que conozcamos a sus protagonistas. Lo mismo pasa en los hoteles de mayor nivel, donde a veces incluso puede parecer que las personas que limpian las habitaciones no puedan coincidir con los huéspedes más selectos... ¡Pues no! Que se sepa que si usted llega a una habitación inmaculada, es porque alguien ha puesto lo mejor de sí para conseguir tal resultado, y a eso hay que darle todo el valor que tiene, que es mucho...

¿Se acuerdan del momento más crítico de la infección por SARS-Cov-2 y su enfermedad asociada, el COVID-19? Ah, ahí sí que quedó claro el enorme servicio que todas las personas que se dedican a la limpieza, fundamentalmente mujeres, le hacen a la sociedad. Y es que un grupo humano que no mantiene a raya a la suciedad está condenado a vivir peor, con más complicaciones para la salud y un entorno mucho más depauperado... Esa es una buena razón para considerar a ese sector de la limpieza como un factor clave de éxito para el buen rumbo de aquello que nos propongamos, muy en la base de todo ello. Yo mismo tuve la oportunidad de vivir en lugares donde tal tipo de labores ni existían ni se les esperaba, y no les cuento entonces cuál era el nivel de insalubridad, desastre ambiental, consecuencias para la salud y desasosiego entre sus moradores... Denme ustedes otros avances pero, de los primeros e indispensables, un nivel de limpieza óptimo. Y eso ni es automático ni lo regala la Naturaleza. Está en manos de profesionales que casi nunca salen en los títulos de crédito de las películas de nuestras vidas y logros, pero que siempre están ahí y a los que nunca les agradeceremos lo suficiente sus desvelos...

Es por eso que escribo estas líneas, que les dedico con afecto a todos y todas las que limpian, de cualquier modo y manera, sentando una base sólida para otras muchas tareas que, sin tal base, quedarían absolutamente noqueadas... Sean felices ustedes, amigos y amigas, y llévense esta reflexión como recuerdo cada vez que visiten un hospital, un colegio, cualquier calle, su gimnasio o restaurante favorito o cualquier otro lugar donde otros y otras limpian para ustedes. No olvidemos decirles ¡gracias!