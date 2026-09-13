Opinión
Cosme Damián Romay Cousido
Sobre as aves que migran
A migración das aves é un dos fenómenos máis espectaculares que nos pode ofrecer a fauna a nivel global. Das 11.131 especies de aves recoñecidas actualmente (*), arredor da terceira parte se poden considerar migratorias. Moitas delas realizan movementos estacionais dunhas poucas decenas ou centos de quilómetros («curta distancia»), incluso altitudinais nas montañas, mentres que outras viaxan milleiros de quilómetros en periplos de longa distancia, case dun extremo a outro do planeta. Carrán ártico, fuselo de rabo pinto, anduriña común, pardela escura ou picafollas musical son os nomes dalgunhas destas especies de aves migradoras de longa distancia, todas elas observables en territorio galego nestes días de setembro.
Lugares como Estaca de Bares, no extremo norte galego (e ibérico), son atalaias extraordinarias para ver os fluxos de aves mariñas en migración activa. O litoral en xeral, sobre todo con hábitats ben conservados de matogueira, pasteiros, dunas e áreas húmidas son parada e fonda obrigada de aves terrestres migradoras, en especial con ventos desfavorables á migración.
Estas paradas migratorias para recoller forzas e proseguir o seu periplo atópanse moitas veces interrompidas por molestias de paseantes e das súas mascotas, facendo malgastar enerxías valiosísimas a estas (exhaustas) aves migratorias. Os hábitats críticos son a miúdo degradados por accións humanas, diminuíndo a dispoñibilidade de alimento e facendo máis complicada a supervivencia destas viaxeiras. E, en moitas zonas do planeta (tamén en Galicia), a caza castiga as súas poboacións.
Por desgraza, preto da metade das especies de aves migradoras atópanse en declive poboacional, e unha de cada nove está ameazada de extinción, segundo BirdLife International. Ademais, apenas unha décima parte das especies migradoras poden gozar de protección tanto nas súas áreas de cría como nas de migración e invernada, sendo necesaria a declaración de máis áreas protexidas ao longo dos corredores migratorios das aves, sexan terrestres ou mariñas. Isto, combinado cunha regulación estrita da caza de aves migradoras, unha humanización menos masiva do territorio e unha maior educación ecosocial —na que se respecte a tranquilidade destas especies nos puntos críticos de migración—, sería moi positivo para estas especies cun estado de conservación desfavorable.
Conclusión: A necesidade de protección das aves migratorias e dos seus hábitats é un dos cabalos de batalla de moitas entidades ambientalistas arreo do mundo, entre elas o G. N. Hábitat. Seguiremos estudando e divulgando para que a cidadanía se involucre tamén nesta loita.n
Cosme Damián Romay Cousido é biólogo e membro do Grupo Naturalista Hábitat
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