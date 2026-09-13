Urgencia en las aulas

La humanidad atraviesa el que probablemente será el momento de mayor transformación de su historia debido a la irrupción de la inteligencia artificial (IA), cuya presencia en nuestro día a día avanza a un ritmo vertiginoso no solo a la hora de alterar rutinas laborales, búsqueda de información o resolución de problemas matemáticos hasta ahora inalcanzables con aplicaciones por descubrir, sino esparciendo una sombra de incertidumbre sobre la propia existencia de la civilización. Son cada vez más las voces que alertan del peligro de que la IA pueda causar algún cataclismo y ya se han detectado intentos de elaborar armas químicas mediante esta tecnología, así como modelos que escaparon al control central y realizaron acciones autónomas, un hecho que reconoció el gigante OpenAI.

En este contexto cobra más importancia que nunca la formación de los ciudadanos y resultan, por tanto, más preocupantes los datos del informe PISA, las pruebas académicas que realiza la OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desarrollo) entre 760.000 alumnos de entre 15 y 16 años de 91 países —30.000 de ellos en España— para medir sus competencias en cuestiones centrales del aprendizaje, como la comprensión lectora o la aplicación de conocimientos en matemáticas y ciencias a problemas concretos, como explicar aspectos positivos y negativos de la instalación de un generador de energía eólica marina o la resolución de un problema de geometría a partir de una serie de figuras o la interpretación de una factura. No se trata de un examen tradicional que mide el volumen de conocimientos memorizados, sino la capacidad de aplicación del sentido crítico y la comprensión lectora, la base de todo.

Los resultados han sido demoledores para el sistema educativo estatal, así como para el gallego, aunque salga mejor parado que la mayoría de comunidades. Los alumnos españoles retroceden un curso en lectura, casi otro en matemáticas y medio curso en ciencias, situándose por debajo de la media de la OCDE y de la Unión Europea en los tres parámetros. La situación de Galicia entre las primeras comunidades de la lista no debería aplacar la urgencia de una reflexión profunda, pues presenta los peores datos de la serie histórica, con una caída equivalente a tres cursos desde 2015. En matemáticas obtiene 466 puntos, por 486 en Ciencias y 454 en lectura, por delante del promedio de la OCDE en las dos primeras y por debajo en la segunda (464, 482 y 461). Los datos estatales son de 457, 477 y 451.

La publicación de esta radiografía de nuestros adolescentes está generando una gran cobertura informativa para tratar de desentrañar qué sucede en nuestros colegios e institutos, aunque lo cierto es que los expertos apuntan a una multicausalidad detrás de estas cifras, más alarmantes si cabe en un contexto de aceleración de presencia de la IA, una herramienta que rebaja el esfuerzo de formación y de comprensión necesario hasta ahora, pues convierte en nimiedades las ventajas que pudieran ofrecer los buscadores tradicionales de internet. De hecho, al menos un tercio de los alumnos gallegos reconoce que utiliza la IA de forma habitual para sus tareas.

La oposición ha achacado a la última ley de educación impulsada por el Gobierno el preocupante nivel de los estudiantes, si bien los grandes partidos son responsables de continuos vaivenes en esta legislación, sometida a la batalla política en lugar de ser considerada como un aspecto capital para el futuro.

El uso de las pantallas por parte de los chavales también ha impactado de forma negativa en su formación, según apuntan muchos docentes, que alertan sobre la incapacidad de sus estudiantes de prestar atención de forma prolongada, un problema que remite de manera automática al abuso del scroll —«pasar pantallas»— en el móvil. Esta cuestión nos remite a los años 80 y 90 cuando irrumpieron los videojuegos y muchos adolescentes se pasaban horas frente al monitor utilizando sus mandos para «pasar pantallas». Sin embargo, el impacto actual nada tiene que ver con aquel momento.

La sociedad aboca cada vez más a un uso desmesurado del teléfono móvil, convertido en vía de comunicación, instrumento laboral y objeto de ocio para desconectar mediante la visualización ad infinitum de vídeos cortos o post de redes sociales. Meta, dueña de Facebook e Instagram, aceptó hace unas semanas pagar 18.000 millones de euros para frenar el procedimiento judicial en Estados Unidos que perseguía su acción deliberada para favorecer el uso continuado de sus redes entre los jóvenes, a pesar de conocer los daños causados sobre su salud mental.

A este cóctel perfecto, se unen dos factores añadidos. Por un lado, el golpe que supuso la pandemia de covid-19 en 2020, con el consiguiente confinamiento y medidas que limitaron las relaciones sociales entre los alumnos, un hecho de indudable efecto pernicioso sobre su formación. Por otro, la precarización del profesorado, que en algunos casos debe combinar medias jornadas en diferentes centros y que denuncia la falta de cobertura de más de un millar de vacantes fijas en el caso de Galicia, que cuenta con la tercera cifra más alta de docentes desde 2002 según el Instituto Galego de Estatística (IGE) con 39.159, superada por los 40.375 de 2024 y los 39.999 del año pasado.

Abordar soluciones para mejorar las competencias de los adolescentes que en una década llegarán al mercado laboral constituye una prioridad para la sociedad, incluyendo a las familias que no deben descargar toda la responsabilidad sobre el sistema educativo o la administración. Fomentar hábitos de lectura y, sobre todo, espíritu crítico resultan fundamentales para los niños, así como moderar el uso de las pantallas, sin que este mensaje implique ningún descargo exclusivo sobre los hogares.

La contribución a formar jóvenes críticos y con una formación básica para enfrentarse al nuevo mundo nos compete a todos y el debate no debería caer en el olvido, sino centrar parte de la agenda pública para hallar soluciones entre todos