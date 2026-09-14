Opinión
Enredar cos nomes
Cando era neno había un compañeiro de clase que nos dixo dun día para outro que quería que o chamásemos por outro nome. Non direi ningún dos dous para non identificalo. Non lle fixemos nin caso e, ademais, tomámoslle o pelo. Mal feito, pero iso sóubeno co tempo. Ás veces é bo cambiarlle o nome a algo, e as razóns poden ser moitas: unha rúa, praza ou parque que leva o nome dun ditador, asasino e/ou delincuente —esta parece unha razón poderosa, aínda que non todo o mundo a comparte—; un nome que co tempo se descobre que é ofensivo ou discriminatorio, que resulta ser historicamente falso ou que se asocia con algo negativo e mesmo truculento. Hai exemplos de todo tipo.
Pero o cambio de nome non sempre obedece a razóns razoables, senón a vinganzas, caprichos, ao propósito de eludir responsabilidades ou de evitar dar explicacións. Precisamente o rei dos caprichos, Donald Trump, acaba de ter un máis: cambiarlle o nome ao lago Ontario, para o que asinou recentemente unha orde executiva destinada a pasar a denominalo lago América. Obviamente, cámbiallo dentro das fronteiras dos Estados Unidos, xa que, por máis que o desexe, o mundo non está ás súas ordes
—ou non todo o mundo—. O lago Ontario, ao que eu seguirei chamándolle así, debe o seu nome a unha lingua indíxena e é anterior á existencia do Canadá e dos Estados Unidos. A orde asinada por Trump inclúe un abondoso argumentario de razóns para o cambio, pero todos sabemos que só hai unha: que lle saíu das narices e foi a resposta a outro exabrupto, neste caso do primeiro ministro da provincia canadense de Ontario, que convidou a Trump a bicarlle o cu uns días antes. Chove sobre mollado na Casa Branca: Trump xa cambiara antes o nome do golfo de México polo de golfo de América. Nos dous casos opta pola rabecha e mesmo pola confrontación, no canto de facelo polo diálogo e a diplomacia, que é o que lle corresponde a quen goberna un país.
En política é moi común facer dos nomes o ariete ou o albo, segundo o caso, para non afrontar como é debido as discrepancias, os conflitos ou as disputas. Lembremos o caso Bárcenas, no que o PP tratou de cambiar a historia omitindo unha palabra, de maneira que durante meses o seu presidente, Mariano Rajoy, evitou pronunciar o apelido de quen fora tesoureiro do partido. Metido de cheo nesa damnatio memoriae inventou aquela frase, puro lema de camiseta: «Esa persoa da que vostede me fala». Por certo, pasado o tempo Mariano recuperou a memoria, pero parece que Bárcenas non. Non nomear a Bárcenas non era simplemente, nin probablemente, unha maneira de demostrarlle falta de aprecio, senón de pretender que todos esquecésemos que existía e, con el, ese período especialmente truculento da historia do Partido Popular.
Forzar as perífrases esgota e non poucas veces fixa expresamente a atención naquilo que se pretende expresar mediante elas. Xa dixo o psicolingüista Steven Pinker que os conceptos acaban impoñéndose ás palabras, e tamén os feitos acaban proxectándose tanto sobre os nomes novos como sobre as súas omisións. Un cambio de nome moi soado foi o da sociedade matriz de Facebook, que pasou a chamarse Meta. Fíxoo hai un lustro. Zuckerberg vendeuno como unha aposta polo metaverso, pero o certo é que coincidiu coa divulgación dos Facebook Papers e coas crecentes críticas pola desinformación, a falta de privacidade e de moderación dos contidos e os efectos da rede social sobre a saúde mental dalgúns usuarios. O que lle correspondía á compañía sería revisar as súas prácticas, depurar responsabilidades e cambiar a cultura da empresa, pero é máis doado e lucrativo encargar unha nova identidade corporativa. En calquera caso, Meta acaba de aceptar pagar un máximo de 18.000 millóns de dólares durante os vindeiros dez anos e modificar o funcionamento de Facebook e Instagram para resolver as reclamacións presentadas contra a compañía por case todos os estados dos Estados Unidos, que a acusaban de deseñar deliberadamente unhas plataformas capaces de xerar adicción e prexudicar a nenos e adolescentes.
A mellor maneira de afrontar un pasado escuro é recoñecelo e emendalo na medida do posible, non darlle unha man de pintura branca.
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