Deje usted de fumar...

Se les saluda a ustedes, en esta columna en la que cruzamos definitivamente el Rubicón de la mitad de septiembre y en el que el mes comienza a ser menguante, casi llegando ya al comienzo del otoño astronómico. Y eso aunque los embalses estén como están y las temperaturas de hace un par de días nos recordasen a los días más cálidos de la canícula... Pero bueno, el tiempo pondrá todo en su lugar, y lo que es de esperar a partir de ahora es que se suavice el calor, a pesar de que se vaticine un otoño relativamente cálido...

Al final, son muchas las variables sobre las que nuestro control es nulo, y lo mejor que podemos hacer ante ellas es adaptarnos. ¿Que hace calor? Bueno, pues bien. ¿Y que hace frío? Pues también... Y es que, nos pongamos como nos pongamos, lo único que nos queda es asumirlo, y para adelante... Son realidades ante las que no podemos hacer nada... Además, ¿vamos a quejarnos por uno u otro tiempo atmosférico a estas alturas, siendo «rapazolos atlánticos» como somos? Pues no...

Hay, sin embargo, otros elementos que sí podemos controlar, de forma que nuestras decisiones de hoy pueden condicionar el bienestar o malestar futuro. Pequeños detalles, a veces, y otras veces otros más importantes. En cualquier caso, pequeñas piezas del mosaico de cada día en las que nuestro control es incluso total. Y sobre ellos sí que podemos incidir, con el ánimo de mejorar el presente y, si nada se tuerce, encarar un mejor futuro... Pensando en ello, y con tal idea en la cabeza, reconozco que me ha salido hoy un artículo un tanto «naïf»...

Miren, son mil los ejemplos posibles sobre aspectos sobre los que podemos estar vigilantes y que dependen absolutamente de nosotros, en todos los órdenes... Del ejercicio que hagamos hoy dependerá en buena medida nuestra salud del mañana, tanto a nivel cardiovascular como en lo tocante al aparato locomotor, por ejemplo. Pero también lo que socialicemos y nuestra capacidad de relacionarnos nos ayudarán a la hora de afrontar una existencia más saludable, sosegada y rica en experiencias... ¿Y qué me dicen del contacto con la Naturaleza, siempre mágico? Son temas sobre los que sí podemos incidir, y no hay excusa para elegir aquello que nos venga mejor desde todos los puntos de vista...

Así las cosas, tenemos que cuidarnos y tomar las buenas decisiones. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Cada uno y cada una somos seres únicos e irrepetibles, y tenemos que tener todo eso muy en cuenta a la hora de dar cada uno de nuestros pasos. Es algo en lo que incido mucho con los y las jóvenes con los que trabajo cada día, y hoy me ha parecido pertinente hablarlo también con todos ustedes, para lo que espero me den permiso. Cuídense, sí, y háganlo todo lo que puedan. Nada garantiza que, aún así, las cosas no salgan mal. Pero, desde luego, estará todo mucho peor siempre si ustedes son los primeros en hacerse daño...

Ah, y dejen de fumar, por favor... Ya sé que hay una enorme presión de una industria poderosa que sigue instándoles, de múltiples maneras, a no cejar en el empeño de autodestruirse. No tengan duda de ello, porque se mueve mucho dinero en tal ámbito, al que algunos «lobbies» no piensan renunciar... Pero piensen que eso sí que lo pueden controlar ustedes, y bien vale la pena que lo intenten. Y, si caen de nuevo, que lo vuelvan a intentar. Porque, repito, son los primeros interesados... ¿Y por qué les digo esto tan específico, aquí y ahora? Pues quizá porque estoy especialmente sensibilizado hoy, después de unas semanas viendo personas con gotero, pijama y patologías diversas apurando sus cigarrillos a las puertas del hospital... La curación de lo que sea, queridos y queridas, hay que abordarla desde todos los puntos de vista. Y aunque la nicotina sea dura y su esclavitud, férrea, seguramente hay momentos que deberían ser una buena oportunidad para el cambio...

Termino saludándoles de nuevo, amigos y amigas. Y, como siempre, si les ha interesado lo que digo, fantástico. Y, si no, hay otras cosas en el periódico y en la vida... Sean felices, en la medida de lo posible. ¡Salud!