Bertín Osborne rompe a llorar durante su programa

El último programa de 'Mi casa es la vuestra' ha estado lleno de emoción y lágrimas. Bertín Osborne recibía en su casa la visita de Paz Padilla y Adrián Martín, el pequeño que saltó a la fama en el programa 'Levántate All Stars' gracias a su voz y talento.

Después de haberse sometido a unas operaciones de urgencia a comienzos del año, Adrián ha querido agradecer a Bertín y a Fabiola Martínez todo el apoyo que le han dado durante estos meses de recuperación. Sin poder reprimir el llanto, el cantante le confesaba al joven Adrián: "Estuvimos muy pendientes en casa de tu operación, nos asustaste mucho".

Pasada la tormenta, Adrián Martín ofrecía a Bertín y Paz un pequeño recital donde interpretaba la canción de India Martínez 90 minutos. Un momento en el que el presentador se rompía por completo: "Hace tiempo que perdí la vergüenza de llorar en público, pero quiero disculparme ante Adrián y Paz por haberme ido de sopetón, no quería que este campeón, después de todo lo que ha pasado, me viese a mí derrumbado de pura emoción".

Este cariño que siente toda la familia Osborne por Adrián es algo recíproco, pues él mismo ha confesado que quiere mucho a Bertín "porque me transmite amor, paz y tranquilidad, me he recuperado por a él, me recordaba que la esperanza nunca se puede perder".