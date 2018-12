Aluvión de críticas a gala de Navidad de 'OT 2018' por su trato a los concursantes

'Operación Triunfo 2018' no podía finalizar sin polémica. La gala navideña ha sido muy criticada en redes ya que muchos han sentido que estaban viendo una gala de 'OT 2017'. Y es que ha habido tantas actuaciones de concursantes del año pasado como de este.



El trato que el programa les han dado a los 16 concursantes de esta edición en favor de Amaia, Alfred, Aitana y Ana Guerra ha sido muy comentado en Twitter. Los finalistas de 'OT 2017' han cantado sus propios temas y han tenido su momento en el sofá junto a Roberto Leal, ocupando mucho tiempo de la gala.



Tampoco ha caído en gracia la cantidad de artistas invitados ajenos al programa que también les ha robado protagonismo a los concursantes de esta edición. Pero lo que ha sentado mal de verdad ha sido el mal trato que 'OT' ha brindado a los 11 concursantes de la actual edición que no fueron finalistas.



En una gala de más de dos horas, se han emitido vídeos del cásting, los ensayos, momentos divertidos€ dentro de la Academia, pero sólo de Famous, Alba, Natalia, Julia y Sabela. Los otros 11 concursantes, como si no existieran. Por todos estos motivos el programa ha sido el blanco de todas las críticas.





En la gala de hoy la han cagado un poco, podrían haberse marcado un galOT de navidad como la del año pasado, pero este año se han centrado en darle protagonismo a los 5 finalistas de OT 2017 y 2018, y los demás están de adorno #OT18GalaNavidad — #CompraMujerBrujaEnItunes?? (@MileyRCBangerz) 26 de diciembre de 2018

Para que carajo han ido los demás concursantes? Para cantar la canción principal y la del final? Pues vaya mierda. Para eso que hubieran hecho solo un programa con los finalistas. Me esperaba otra cosa. #OT18GalaNavidad — Jorge Jiménez González (@JorgeJorgelospa) 27 de diciembre de 2018

Es #OT18galanavidad o mejor la llamamos #OT18especialFinalistas porque los demas parecen estar de público. Una pena no hacer una gala para todos porque todos son #OT2018 — @SoyMiikii (@MiiKii_TF) 26 de diciembre de 2018

me parece ridículo que esta gala vaya a durar 3 horas y sea a base de números invitados cuando tienen a 11 personas que están literalmente sentadas en el banco sin hacer ni decir nada es que es surrealista #OT18GalaNavidad — cris ???? (@martasvoice) 26 de diciembre de 2018

Lo estoy pasando mal por los demás concursantes... no se les está dando nada de protagonismo y esta también debe ser su gala... vergonzoso #OT18GalaNavidad — RqueR (@RqueR25) 26 de diciembre de 2018

Un poco feo que tengan más protagonismo los de ot2017 que los concursantes de ot2018 , no¿?)??#OT18GalaNavidad — gigi (@itsdarking) 26 de diciembre de 2018

A mí me da lastimica que tengan a los demás concursantes así, detrás y calladitos.. Solo vienen a cantar "Somos" como en la final y adiós muy buenas, o cómo va la cosa? #OT18GalaNavidad — Lorena Díaz (@loredf98) 26 de diciembre de 2018

#OT18GalaNavidad Menuda gala más extraña y aburrida. 11 concursantes ahí plantados para cantar dos grupales nada más, mucho vídeo relleno, adoro a Luz, pero qué pintaba ahí, extraña promoción de Los Lunnis.... Con lo chula que fue la propina del año pasado.... — Hester Prynne ?????? (@EstheritaAR) 27 de diciembre de 2018

Vamos a seguir promocionando a los concursantes de la edición pasada, mientras sentamos en el sofá a los de este año. #OT18GalaNavidad — Soy una jirafa (@Asi__Nos__Va) 26 de diciembre de 2018